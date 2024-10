A vármegye I. nyolcadik fordulójában a Lurkó Focimánia már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert Máté-Fazekas Attila révén. A fordulás után megtartotta előnyét Balázs Béla együttese és megérdemelten nyert.

A narancs mezes Lurkó Focimánia két góllal legyőzte a Jánoshidát idegenben

Fotó: Mészáros János

Jánoshida–Lurkó Focimánia 1–3 (0–2)

Jánoshida, 100 néző.

Vezette: Szénási Gábor.

Jánoshida: Nagyistván – Nagy K., Bezzeg (Bagi, 35.), Hegedűs M., Major, Kardos, Sipos M., Dankovics, Veréb, Zombori, Rimóczi (Eszes, 78.). Edző: Antal Gábor.

Lurkó Focimánia: CZICZÁS – Szecskó (PINTÉR R., 57.), Török T., MÁTÉ-FAZEKAS (Majercsik, 81.), Pesti (Török B., 74.), Tóth B. (Bodnár, 69.), Nagy A., Balázs B., Ács, Máté M., Hermann (Kiss B., 60.). Edző: Balázs Béla.

Gólszerzők: Kardos (86. – tizenegyesből), ill. Máté-Fazekas (9., 41.), Máté M. (90+4.).

Kiállítva: Sipos M. (51.).

A lelkesen és szervezetten játszó vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot.

Antal Gábor: – Gratulálok a vendégcsapatnak!

Balázs Béla: – Támadásoknál, befejezéseknél sok rossz megoldás volt, de akadt kimondottan szép is. A kiállítás bennünket zavart meg, de tudtunk nyerni egy jó csapat otthonában. Kezd összekovácsolódni a csapat, a fiatalok fejlődnek, és jó, hogy a hiányzók ellenére is még cserélni is minőségben tudok.

Tudósított: Antal Gábor