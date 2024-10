Az NB III. Északkeleti csoportjában a Tiszafüred és a Karcag kimagaslót nyújtott eddig, ám hétvégén mindketten nehéz mérkőzés elé néznek. Délkeleten a Martfűnek sem lesz egy sétagalopp az újonc Szeged elleni meccs, a Szolnok és a Tiszaföldvár pedig alsóházi rangadókon bizonyíthatják, hogy előrébb van a helyük a tabellán.

Nagy szüksége van az újabb győzelemre a Tiszaföldvárnak az NB III.-ban

Fotó: Nagy Balázs.



Északkeleti csoport

DVTK II. (8.)–Tiszafüredi VSE (2.)

Vasárnap, 11.00

Eredményesen szerepel az idei bajnokságban a Tiszafüred csapata, sokkal jobban, mint azt bárki remélte. Olyan mérkőzéseket is megnyer Dorcsák Zoltán együttese, amiket korábban elbukott, vagy döntetlenre adott volna. A kiváló teljesítmény okaként a jobb játékosállományt nevezte meg az edző – az előző szezon tavaszi fordulóit is beleszámítva tizenkilenc mérkőzésen mindössze egy vereséget szenvedtek el a Tisza-tó-partiak. Mostani ellenfelük, a Diósgyőr második csapata rendkívül kiszámíthatatlan, bravúros győzelmeket kiábrándító vereségek követnek, nehéz megjósolni, hogy a vasárnapi matinén mire lesznek képesek.

Putnok FC (7.)–Karcagi SE (3.)

Vasárnap, 13.00

A tavalyi bajnok, ám most csak ötven százalékos mérleggel bíró Putnok lesz a kiváló formát mutató Karcag soros ellenfele a hétvégén. Az erőviszonyok idei alakulása a vendégeknek kedvez, ám hiba lenne elkönyvelni előre a három bajnoki pontot. Varga Attila együttesére nem is jellemző ez, fiatal, ambiciózus és sikerre éhes játékosok alkotják a keretet. Szükség is lesz rá, hogy ezen a mérkőzésen is beleadjanak apait-anyait, hiszen a pályaválasztó utóbbi két hazai fellépésén tizenkét gólt lőtt és egyet sem kapott. Hiányzók is akadnak a vendégek oldalán, Szűcs Kristóf sárga lapos eltiltás okán, Szakács Levente pedig a kiállítása miatt hiányzik majd erről a találkozóról.

Dél-keleti csoport

Szegedi VSE(6.)–Martfűi LSE (8.)

Vasárnap, 13.00

Minimális különbségű vereséget szenvedett legutóbb hazai pályán a Martfű az NB II.-ből kiesett Tiszakécske ellen. Ez vállalható „zakó” volt, így is őrzi kedvező pozícióját a tiszazugi együttes, sőt ha a Honvéd elleni előrehozott mérkőzésen aratott győzelmét is beszámítjuk, az ötödik helyen áll jelenleg Koncz Zsolt csapata a tabellán. Bár a klub és edzőjük álláspontja szerint az egyik legfontosabb szempont, hogy közönségüket maximálisan kiszolgálják, Szegeden sem szeretnének „leégni.” Az újonccal nyáron találkoztak már egy edzőmérkőzés erejéig, akkor vereséget szenvedtek. A kiállított Pintér Viktor eltiltás, Kriska Norbert sérülés, Hevesi-Tóth Tamás pedig betegség miatt hiányzik majd az együttesből vasárnap.