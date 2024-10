NB III. Délkeleti csoport

Szolnoki MÁV FC (13.)–Tiszakécskei LC (2.)

Vasárnap, 13.00

Nemcsak a játékosok, a szurkolók is nagyon várták már, hogy végre „hazaköltözzön” a csapat. Elkészült a stadion talajának borítása, tíz idegenben megvívott találkozó után hazai közönség előtt is bemutatkozhat a csapat, amely nem nagyon emlékeztet tavaszi önmagához. Nem csak a mutatott teljesítmény marad el korábban látottaktól, az együttes összetétele sem ugyanaz. Antal Gábor például már a mostani ellenfelet erősíti, Szabó Richárd és Pinto Mario tartós sérülése pedig tovább nehezíti a szakmai munka minőségét. Ettől függetlenül mindenki nagyon készül a tavaly még NB II-es fürdővárosiak legyőzésére, akik nyolc győzelem mellett azért két vereséget már elszenvedtek az idei szezonban.

Martfűi LSE (8.)–BKV Előre (10.)

Vasárnap, 13.00

Az utóbbi három mérkőzésén vereséget szenvedő Martfűnél szegedi botlása után összefogásra biztatott edzőjük, Koncz Zsolt. A hazai veretlenségét a Tiszakécske ellen elveszítő martfűi együttes mindenképp szeretné újabb győzelemmel megörvendeztetni szurkolóit. Erre minden esélye meg is van, hiszen a BKV Előre sem kápráztatja el éppen szimpatizánsait jó teljesítményével – egy sikere van ugyan idegenben, de több pontot nem szerzett otthonától távol. Ha nyernének ismét a budapestiek, a Martfűnek azzal is számolnia kell, hogy fővárosi riválisa megelőzi őket a tabellán. Asztalos Dávid eltiltását tölti, a kapus Gerhát Dávid sérült, rajtuk kívül pedig hárman is betegséggel küszködtek a héten.

Pénzügyőr SE (11.)–Tiszaföldvár SE (14.)

Vasárnap, 13.00

Menekülne az alsóházból a Tiszaföldvár csapata, de bármennyire is neki állt a legutóbbi Hódmezővásárhely elleni hazai találkozó, nem tudták begyűrni ellenfelüket Kálmán Szilárdék. A kihagyott ziccerek megbosszulták magukat, az elhullajtott két pont pedig még hiányozhat a végelszámolásnál. Ettől függetlenül már az előttük álló feladatokra koncentrálnak, amelynek első lépéseként a Pénzügyőr vendégeként kell helytállniuk Brlázs Gábor fiainak – helyzetükből adódóan mindenképp bravúrra van már szükségük. A fővárosiak a Szolnok ellen nyert utoljára saját pályáján, az azóta eltelt négy fordulóban egyszer sem sikerült győzniük. A tiszazugiaknál csak Háda Zoltán sérült továbbra is.