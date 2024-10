Kosárlabda 1 órája

Nosztalgiatalálkozó: régi szurkolói dalok is felcsendültek a Honvéd elleni meccsen – videóval

Heti két tétmeccset játszik mostanság az NHSZ Szolnoki Olajbányász kosárcsapata. Szurkolóik hazai pályán és idegenben is velük vannak. Szombaton este a szokottnál is nagyobb és hangosabb B-közép biztatta a piros-feketéket, közöttük olyan drukkerek is megjelentek a lelátón, akik már évek óta nem járnak Olaj-meccsre.

Mint kiderült Balogh József, a klub egyik törzsszurkolója szervezett egy nosztalgiatalálkozót, amelynek lényege az volt, hogy fiatal és szenior drukkerek együtt, még a szokottnál is nagyobb hangerővel biztassák kedvenceiket a Honvéd elleni bajnoki összecsapáson. Szombaton este a szokottnál is nagyobb és hangosabb B-közép biztatta a piros-feketéket

Fotó: Bugány János / Forrás: Olajoffical – Londonban élő barátunk, Sávai Roland vetette fel, hogy milyen jó lenne ismét összeverbuválni, együtt látni az elmúlt negyven év szurkolóit – mondta hírportálunknak Balogh József, akit barátai és ismerősei is Tantónak szólítanak. – Pártoltam az ötletet, megkezdtem a szervezést, a különböző közösségi fórumokon kerestem azokat az egykori szurkolóbarátainkat, akik az utóbbi években nem jártak Olaj-meccsekre. Tisztában voltam vele, hogy a régi szurkolótársaink velünk együtt apák, anyák, nagyapák, nagymamák lettek, a hierarchiában természetes módon a család vált a legfontosabbá, emiatt sokan eltávolodtak a kosárlabdától, régóta nem voltak mérkőzésen. Abszolút pozitív visszajelzéseket kaptam mindenfelől. Az más kérdés, hogy olyan dátum nem létezik, ami mindenkinek megfelel, akik megígérték azok nagy része ott volt a gyülekezőn, amit a Tiszavirág-híd alatt lévő szurkolói klubban tartottunk. Az eredeti terv az volt, hogy az Olajbányász hősidőktől napjainkig meghatározó szurkolói csoportosulásai kronológiai sorrendben szurkolnának egymásutánban, majd közösen. Barcsik Tomival, az Olaj-tábor mostani vezetőjével azonban úgy döntöttünk, hogy legyünk, egységesek, közösen szurkoljunk. Így is történt, azt gondolom, hogy jó hangulat uralkodott most is a lelátókon, a csapat pedig magabiztosan hozta a kötelezőt a Honvéd ellen, amellyel annak idején nagy csatákat vívtunk. Balogh József, a klub egyik törzsszurkolója nosztalgiatalálkozót szervezett az Olajbányász szombati meccsére

Forrás: Szolnoki Olajbányász Németh Egon szurkolói csoport Tantó később arról is beszélt, hogy sokan üdvözölték az ötletét és várják a folytatást. Mint megtudtuk a meccs után a szurkolói klubba vonultak, ahol megtartották a harmadik félidőt, és mint minden hasonló rendezvény, ez is elérte célját. A jövőről pedig azt mondta: – Ami biztos, 2026. április 11-én együtt fogjuk ünnepelni az Olajbányász első bajnoki címét.

