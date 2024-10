A felek három héttel ezelőtti meccsét a portugál együttes 77–68-ra nyerte. Azóta a portóiak 89–70-re kikaptak Szalonikiben, a PAOK vendégeként, majd hazai pályán játszva 80–61-re verték a belga Limburg legénységét. Az Olaj viszont mindhárom eddigi meccsét elveszítette, ha még a reménykedni akarnak a továbbjutásban, mindenképp nyerniük kell soros vetélytársukkal szemben. Sajnos nem a legjobb előjelekkel készülődtek, hiszen egyik pontgyárosuk, az amerikai Marcus Lewis bordasérülése miatt egyelőre nincs bevethető állapotban. Ellenben portugál legénység hat amerikai játékossal a soraiban kezdte meg a bemelegítést.

Sajnos veszített az Olaj

Fotó: Nagy Balázs

NHSZ-Szolnoki Olajbányász – FC Porto (portugál) 71–88 (20–21, 17–20, 16–26, 18–21)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1400 néző. Vezette: Vitkauszkasz (litván), Krajnc (szlovén) Binders-Coders (lett),

SZOLNOK: SZ. JOVANOVICS 20/3, PALLAI 13/3, Lukács N. 4, SZUBOTICS 14, Aimaq 13. Csere: Krnjajszki 4, Rudner, Peringer 3, Horváth Á. Edző: Oliver Vidin.

PORTO: DOUGLAS 11/3, OMLID 15/3, LANDIS 21/15, Williams 5/3, Fayne 13. Csere: Washpun 5/3, DELGADO 8, Cardoso, Guerreiro, Qeiroz 7, Silva 3/3. Edző: Fernando Ferreira Vieira Az eredmény alakulása: 4. perc: 11–9. 8. p.: 16–9. 15 p.: 27–30. 18. p.: 33–35–. 24. p.: 43–50. 28. p.: 53–59. 33. p.: 61–74. 37. p.: 67–82. 39. p.: 67–88

Gyülekezett a szurkolótábor is, szerda lévén is szépszámú közönség várta az összecsapást. Nagyon bekezdett az Olaj, Sztrahinja Jovanovics vezetésével gyártották a kosarakat két és fél perc alatt tizenegy pontot dobtak kettő ellenében. Gyorsan időt kért a vendégek edzője. Nem tudjuk, hogy mit mondott tanítványainak, de a félidő végére az amerikai bedobó, Max L andis vezérletével fordítottak az álláson. Igencsak pörgösre sikeredett a második negyed is, amelyben szinte végig a portugálok kontrolálták a játékot, ami abban is megmutatkozott, hogy olykor 6-8 ponttal is vezettek. A szolnokiak közül, mint ahogy azt megszokhattuk a Jovanovics–Bojan Szubotics– Fardaws Aimag trió termelte a pontokat. Ami feltűnő volt, hogy a vendégek tizenegy, míg a piros-feketék egy lepattanót szedtek az első húsz percben. Szerencsére csak négy pont volt a mieink hátránya, 37–41.