Az Olajbányász–Porto párharc nem újdonság az Európa-kupában, hiszen három évvel ezelőtt is találkozott a két csapat, akkor a felek egyaránt nyerték hazai meccseiket, de egyikük sem jutott tovább a H jelű négyesből.

Az Olajbányász centere, Fardaws Aimaq (labdával) 22 pontot termelt Portóban, de ez is kevésnek bizonyult a győzelemhez

Fotó: Mészáros János

Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, a szolnokiak három év múltán tértek vissza az európai kupaporondra, míg a Porto az elmúlt két szezonban a negyedöntőig jutott a sorozatban. A kék-fehérek tavasszal megnyerték a portugál kupát, bajnoki döntőt viszont elveszítették a Benficával szemben. Nem régiben viszont a Szuperkupa döntőjében visszavágtak a Benficának, hiszen hosszabbítást követően 97–93-ra győzték le ősi riválisukat. Ez utóbbi volt az új szezonban az első tétmérkőzésük. Ellenben az Olaj már három honi bajnoki győzelmen is túl van. Azzal a csapat háza táján mindenki tisztában van, hogy eddigi ellenfeleik megsem közelítik tudásban a hét légióst is foglakoztató portugál együttest.

FC Porto–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 77–68 (20–16, 18–10, 19–23, 20–19)

Olajbányász: Jovanovics 1, Lewis 27/18, Lukács 2, Szubotics 10/6, Aimaq 22. Csere: Pallai 2, Krnjaszki 3/3, Rudner, Peringer 1. Edző: Oliver Vidin.

Kapkodó játékkal, három hazai eladott labdával és három kihagyott Olaj ziccerrel indult a meccs. Toney Douglas szórt be egy triplát majd Sztrahinja Jovanovics csak a második bünetőjét dobta be. Fardaws Aimaq a palánk alól szerezte az Olajbányász első mezőnypontját. Felvette a kesztyűt a vendéggárda, Bojan Szubotics duplájával át is vette a vezetést, ám 10–12-es állás után zsinórban hat pontot dobtak a portói játékosok. A folytatásban is kevés pont esett, 20–16-os részeredménnyel zárult az első tíz perc.

A második negyed négy hazai ponttal indult, Marcus Lewisék azonban nem engedték megszökni vendéglátóikat, a továbbra kevés pontot hozó meccsen. A félidő végén sajnos nyílt az olló, valamivel pontosabb hazaiak 12 pontos előnyt építettek fel, 38–26. A szolnokiaknál csupán Aimaq és Lewis eredményességét lehetett dicsérni, előbbi 11, míg az utóbbi 9 pontot vállalt első félidőben.