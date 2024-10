A Szolnoki Olajbányász öt forduló után még veretlen az NB I.-ben, azonban az eddig legnehezebb feladat még csak most következik, Oliver Vidin edző együttese ugyanis az Alba Fehérvár csapatát fogadja a Tiszaligetben.

Peringer Balázs (labdával) bízik benne, hogy minél több szurkoló előtt tudják kiharcolni a Szolnoki Olajbányász hatodik bajnoki győzelmét

Fotó: Kiss János/ MW-archív

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár

Szombat, 18.00

Az NB I. hatodik fordulója előtt a piros-feketék centerével, Peringer Balázzsal beszélgettünk, aki nyáron nyolc év után tért vissza a Tisza partjára.

– Nagyon jó érzés volt visszatérni Szolnokra, vágytam is rá, a társak is jól fogadtak, sikerült hamar beilleszkednem – nyilatkozta visszatéréséről a center. – Kemény felkészülésünk volt, sok edzőmeccsel külföldön és itthon is, ami segített felkészülni a sorozatos meccsterhelésre.

Az NB I.-ben jól kezdett az Olajbányász, hiszen mind az öt mérkőzését megnyerte. Igaz, a sorsolás is Oliver Vidinéknek kedvezett, hiszen a Sopron volt az egyedüli olyan ellenfél eddig, amely az előző idényben a felsőházban végzett. Mégis a piros-feketék a vártnál szorosabb mérkőzéseket játszottak, ám a 28 éves játékos szerint egyre jobb teljesítményt nyújt az együttes.

– Nem bízzuk el magunkat amiatt, mert öt–nullával kezdtük a szezont, játékban vannak hibáink, amiket igyekszünk kijavítani, de úgy látom, hogy javuló tendenciát mutatunk – beszélt az eddigi bajnoki teljesítményről Peringer. – A kizárásokban és a lepattanózáson is javítanunk kell és nem szabad könnyű kosarakat engednünk, védekezésben negyven percen keresztül koncentrálnunk kell.

Szerdán még Szalonikiben lépett pályára az Olajbányász az Európa-kupában, ahol 82–66-ra kikaptak a piros-feketék a PAOK-tól, akik ráadásul Marcus Lewist is elveszítették, miután az amerikai légiós kapott egy ütést a meccsen, ennek következtében pedig a hírek szerint beszakadt az izma a hasánál, így egy ideig nem lehet rá számítani.

– A PAOK ellen úgy gondolom, hogy nem játszottunk rosszul. – emlékezett vissza a center. – A külső dobásaink nem voltak sikeresek, emiatt kevesebbet is próbálkoztunk, a görögök viszont minden egyes hibánkat megbüntették, emiatt lett tizenhatpontos különbség.