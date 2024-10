NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár 96–87 (25–27, 28–21, 31–14, 12–25)

Szolnoki Városi Sportcsarnok, 2000 néző. Vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Makrai Márton, Nyilas István (Bogárdi János)

Szolnok: JOVANOVICS 13/3, Pallai 9/3, LUKÁCS N. 26/12, SZUBOTICS 18/3, AIMAQ 15/3. Csere: Rudner 6/6, Arabo, Krnjajszki 7/3, Peringer 2, Horváth Á. Edző: Oliver Vidin

Fehérvár: NICHOLS 16/6, VOJVODA 16, Horne 13/9, Filipovity 11/9, Smith 8. Csere: Kass 3/3, Fazekas M. 3, Krivacsevics 5, Thomas 12/6. Edző: Alejandro Zubillaga.

Kipontozódott: Kass (40.)

Az eredmény alakulása.

2. perc: 5–5, 4. perc: 13–9, 6. perc: 16–14, 8. perc: 21–23, 12. perc: 33–31, 14. perc: 40–35, 16. perc: 46–39, 18. perc: 51–42, 22. perc: 64–44, 24. perc: 71–56, 26. perc: 75–58, 28. perc: 80–60, 32. perc: 88–67, 34. perc: 90–69, 36. perc: 90–72, 38. perc: 92–79.

Így látták a szakemberek:

Oliver Vidin, az Olajbányász vezetőedzője: – Lukács Norbi volt az egyik legjobb játékos a mérkőzésen, 26 pontot és 5 asszisztot szerzett, viszont több lepattanóra van szükségünk tőle, mert csak hármat szedett ezen a meccsen közel 35 perc alatt. Főleg úgy, hogy Marcus Lewis nem játszott, de ennek ellenére elégedett vagyok a teljesítményével, hogy előlépett a csapat élére, ahogy Rudner Gabi is, aki csereként remekül szállt be, rengeteg energiát hozott a pályára Pallai Tamáshoz hasonlóan. Sztrahinja Jovanovics nagyon jól védekezett Vojvoda Dávidon, aki ugyan 16 pontot dobott, de sokat kellett ezért küzdenie. Elégedettek lehetünk a meccsen nyújtott teljesítménnyel, kivéve az utolsó öt percben, amelyet elveszítettük 18–6-ra, mert hátradőltünk és vártuk a meccs végét. Egy ilyen csapat ellen, mint az Alba nem szabad így befejezni a meccset, ezúttal így is nyerni tudtunk, de jó lecke volt számunkra. Marcust nem tudjuk egyelőre, hogy mikor tér vissza, lehet egy hét, de egy hónap is, mire felépül. Ez attól függ, hogy az izma hogyan tud gyógyulni, ez minden embernél más. Akár most is játszhatott volna, de nagy fájdalmai voltak és nem akartuk erőltetni, mivel még csak a szezon elején járunk és nem szeretném nagyobb problémája legyen. Ha enyhülnek a fájdalmai, akkor viszont számítok majd rá.