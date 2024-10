Kimerítő időszakot él most meg a Szolnoki Olajbányász, hiszen a bajnoki nyitány első hetén hat nap alatt három mérkőzést is lejátszott, ráadásul valamennyit győzelemmel is zárt – a Kecskemétet 75–69-re, az Oroszlányt 78–71-re, a Szegedet 83–71-re múlta felül. Ezen a héten pedig szerdán Portóban szerepeltek a piros-feketék a FIBA Európa-kupa első fordulójában, szombaton pedig újabb 300 km-t utazik a csapat, hogy Sopronban vendégszerepeljen.

Fardaws Aimaq (labdával) jó játéka is kell Olajbányász sikeréhez a Sopron ellen

Fotó: Mészáros János

Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Szombat, 18.00

Az Olaj korábbi edzője, Gasper Potocnik által irányított soproniak talán szebb kezdésben reménykedtek, az első mérkőzésen ugyan még győztek a DEAC ellen (80–79), ezt követően viszont idegenben az NKA Pécstől (81–70) és a ZTE-től is vereséget szenvedtek (108–85). Hazai makulátlanságukat viszont minden bizonnyal szeretnék megtartani, ehhez azonban Lukács Norbertéknek is lesz egy-két szava, és abban bíznak, hogy tovább vihetik hibátlan szériájukat.

Ehhez picit játékban is többre lesz szüksége a csapatnak, mert annak ellenére, hogy mindhárom meccsét megnyerte az Olajbányász, akadtak hibái az együttesnek a játékban. Ami persze nem meglepő, hiszen a szezon elején járunk még, ráadásul hetente minimum két mérkőzést kell játszani, azonban amíg az eredmények jönnek, nincs ok a panaszra.

A negyedik forduló további párosításai:

Szombat: Atomerőmű–Körmend, 17.30, NKA Pécs–Alba Fehérvár, Oroszlány–Kecskemét, DEAC–PVSK, ZTE–Honvéd, 18.00. Vasárnap: Szeged–Falco, 18.00.Kovács Levente