Kosárlabda 38 perce

Hajszálon múlt, de győzött az Olajbányász Sopronban

Nehéz találkozóra számíthatott már előzetesen is az NHSZ-Szolnoki Olajbányász Sopronban. Ez be is igazolódott, hiszen az első két negyedben vezetett is Gasper Potocnik gárdája, a második félidőben viszont fordítottak a piros-feketék, akik habár játszottak már jobban is, de megnyerték negyedik meccsüket a bajnokságban is továbbra is hibátlan mérleggel állnak.

Kovács Levente Kovács Levente

Sűrű hetet tudhatott maga mögött az NHSZ-Szolnoki Olajbányász ismét, ugyanis míg kedden hajnalban Portóba repült nagyjából háromezer kilométert, játszott egy meccset szerdán, majd másnap utazott haza. Szombaton pedig még 300 km-t kellett megtennie Sopronba. Oliver Vidin együttese eddig mindhárom meccsét megnyerte a bajnokságban, míg Sopron egy siker mellett kétszer is kikapott. Igaz, vereségei idegenben születtek, Gasper Potocnikék pedig a meccs előtt szerették volna még tartani hazai veretlenségüket, Lukács Norberték pedig bajnoki menetelésüket folytatták volna. Bojan Szubotics (labdával) tizenöt ponttal járult hozzá az Olajbányász soproni sikeréhez

Fotó: Mészáros János Az első percekben még jobb volt az Olajbányász, a Sopron viszont gyorsan fordítani tudott és egy 11–0-s rohammal elhúzott öt perc játék után (16–8), Oliver Vidinnek időt is kellett kérnie. A közel ötperces szolnoki gólcsendet Marcus Lewis törte meg egy triplával, majd Bojan Szubotics pontjaival kettőre közelítettek a piros-feketék, ezt követően viszont ismét állva maradtak, a Sopron a negyed végére visszaépítette a nyolcpontot különbséget, 22–14. A differenciának oka egyrészt az Olaj dobóformája (1/7 triplából), másrészt a soproniak pocsék büntetőzése volt (4/10), de emellett a hármasokkal is hadi lábon álltak (2/7). A folytatásban is többnyire csak futott az eredmény után az Olaj, egyedül Lewis jó formája tartotta meccsben a csapatot, de mellé nem nagyon sikerült felnőnie senkinek másfél negyed alatt. Ezt követően Szubotics rázta meg magát és gyors öt pontjával csökkentette a hátrányt, 31–26. Egy 9–1-es rohammal ugyan feljött egy pontra az Olaj, de a negyed vége inkább a Soproné volt, amely öt pont előnnyel vonult a nagyszünetre, 37–32. Az első félidő nem a minőségi kosárlabdáról szólt, mindkét csapat rengeteg ziccert rontott, Oliver Vidin együttesének mindössze kilenc sikeres kísérlete volt húsz perc alatt, de becsületére szóljon, hogy a büntetővonalról keveset hibázott (11/13). A harmadik felvonásban Sztrahinja Jovanovics pontjai is megérkeztek, Pallai Tamás triplájával pedig egyenlített is az Olajbányász, 45–45. Egy perccel később Lewis duplájával a vezetés is megvolt, büntetőjével pedig már három volt közte, 45–48. Több ziccert is elrontottak a piros-feketék, emiatt nem tudták tovább növelni az előnyt, de Lukács Norbert kosarával két ponttal vezettek a zárónegyed előtt, 48–50. Az Olaj támadójátéka továbbra is döcögött, védelme viszont feljavult a fordulás után, és csak tizenegy pontot engedett a hazai csapatnak ebben a játékrészben, melynek köszönhetően sikerült hosszú idő után visszavenni a vezetést.

Nem tudott egyik csapat sem eltávolodni a másiktól az utolsó negyedben, felváltva vezettek a felek egészen a hajráig. Pallai triplája két perccel a vége előtt öt pontra növelte az Olaj előnyét két perccel a vége előtt (64–69), ami a legnagyobb különbség volt ebben a játékrészben. Az utolsó percet hárompontos előnnyel várták a szolnokiak, és mivel Szubotics hármasa kimaradt, így nem tudták lezárni a meccset. A túloldalon Selim Fofana csak az egyik büntetőjét dobta be, és így tett Bojan Szubotics is nyolc másodperccel a vége előtt, 69–72. Ahogy egy ilyen kiélezett mérkőzésen lenni szokott, a meccs a büntetővonalon dől el. Brandon Garrett és Sztrahinja Jovanovics is bedobta mindkét kísérletét, és mivel elfogyott a hazaiak időkérése, így hét másodperccel a vége előtt egész pályáról kellett támadnia a Sopronnak. Cortez Edwards triplája viszont kimaradt, Szubotics pedig még egy büntetőt bedobott, így 75–71-re legyőzte a Sopron KC csapatát az NHSZ-Szolnoki Olajbányász, és továbbra is hibátlan a bajnokságban. Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 71–75 (22–14, 15–18, 11–18, 23–25) Sopron, Novomatic Arena, vezette: Benczur Tamás, Nagy Viktor, Földesi Ádám (Bognár Tibor) Sopron: Fofana 6, EDWARDS 12/3, Mucius 10/3, Kucsera 10/6, Molnár M. 8. Csere: Takács K. 2, Flasár, Csendes, GARRETT 17, Fazekas Cs. 6. Edző: Gasper Potocnik. Szolnok: JOVANOVICS 12/3, LEWIS 19/6, Lukács N. 8, SZUBOTICS 15/3, Aimaq 9. Csere: PALLAI 12/12, Rudner, Krnjajszki, Peringer. Edző: Oliver Vidin. Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–8, 4. perc: 12–8, 6. perc: 16–8, 8. perc: 18–14, 12. perc: 24–16, 14. perc: 30–21, 16. perc: 31–26, 18. perc: 31–28, 22. perc: 41–36, 24. perc: 45–42, 26. perc: 45–45, 28. perc: 47–48, 32. perc: 53–55, 34. perc: 58–58, 36. perc: 61–64, 38. perc: 64–69.

