Szolnoki Olajbányász: JOVANOVICS 27/9, Lewis 12, Pallai 5/3, SZUBOTICS 19/3, AIMAQ 16. Csere: Lukács N. 6/3, Rudner 2, Krnjajszki 8/6. Edző: Oliver Vidin.

Hubo Limburg: Hammonds 6/6, PEMBERTON 29/6, Raedschelders, DELALIEUX 17/9, Jones 8. Csere: LESUISSE 23, Giltay 4, Abelshausen 6/6, Vanderhaegen 7/3. Edző: Raymond Hubert Westphalen.

Kipontozódott: Pallai (26.), ill. Jones (40.), Delalieux (41.)

Az eredmény alakulása.

2. perc: 4–5, 4. perc: 7–11, 6. perc: 11–13, 8. perc: 15–16, 12. perc: 29–26, 14. perc: 35–28, 16. perc: 41–36, 18. perc: 47–39, 22. perc: 51–45, 24. perc: 56–49, 26. perc: 59–57, 28. perc: 59–58, 32. perc: 68–71, 34. perc: 73–74, 36. perc: 78–76, 38. perc: 80–82, 42. perc: 89–93, 44. perc: 93–97.

Így látták a szakemberek:

Oliver Vidin, az Olajbányász vezetőedzője: – Többször nem dobtuk el az üres hármasokat, amelyek fontosak lettek volna, míg az ellenfél ezt megcsinálta. A meccs nagy részében mi vezettünk, de a végén mégis ők nyertek, hiába voltak kevesebb ideig előnyben. Az egyetlen dolog, amit nem értek, hogy a palánk alatt nekünk volt több lehetőségünk, mi voltunk ott többet, mégis az ellenfél dobhatott több büntetőt. Bizonyos pillanatokat nem menedzseltünk jól, és minden rosszul alakult, amikor Pallai Tamás kipontozódott, aki a meccs azon részén az egyik legjobb játékosunk volt, emiatt pedig rövidebb lett a padunk és nem tudtunk annyit rotálni, mint amennyit szerettünk volna.

Raymond Hubert Westphalen, a Hubo Limburg vezetőedzője: – Boldog vagyok, hogy meg tudtuk mutatni a jellemünket, ahogy harcoltak egymásért a játékosok. Két kulcsjátékosunk hiányában kellett játszanunk, így a fiatalok is szerepet kaptak, ez egy jó teszt volt nekik. Jól védekeztünk, konzisztensek voltunk jó volt, támadásban is voltak jó futásaink, de a második negyed elején nem tudtuk felvenni a versenyt a Szolnokkal, amely egy nagyon nehéz ellenfél volt. A lepattanókat is uralni tudtuk sokszor, ami sokat jelentett, illetve a fontos pillanatokban nyugodtak tudtunk maradni.