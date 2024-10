Az NB I. negyedik fordulójában az NHSZ-Szolnoki Olajbányász Sopronba utazott, ahol egy nagyon szoros mérkőzésen végült 75–71-re nyertek a piros-feketék. Az összecsapás után hazai részről Gasper Potocnik és Kulcsár Dávid, míg a vendégektől Oliver Vidin és Pallai Tamás értékelt.

Oliver Vidin kiemelte Pallai Tamás játékát, aki fontos pillanatokban négy hárompontost is bedobott a Sopron elleni meccs második félidejében

Fotó: Mészáros János



Gasper Potocnik, a Sopron KC vezetőedzője: – Gratulálok a Szolnoknak! A végletekig kiegyenlített mérkőzés volt, ha fordítva lenne az eredmény, az is igazságos lenne, de ilyen a kosárlabda, ezekben a helyzetekben egyszer nyersz, egyszer veszítesz. Ezúttal mi voltunk kevesek, ezért gratulálok ellenfelünknek. A mérkőzés nagy részében jól játszottunk, irányítottunk, főleg támadásban. Ebben a szegmensben negyven percig szilárdak voltunk, nem követtünk el nagy hibákat. Néhány helyzetben eladtuk a labdát, és a második félidőben a lepattanócsatát is elvesztettük, ezért kaptunk ki. Ki kell emelnem Pallai Tamást, aki nagyon megnehezítette a dolgunkat a hárompontosaival, de összességében úgy gondolom, az elmúlt két mérkőzéshez képest jobban játszottunk, a szurkolók sokat segítettek, és ezért más egy hazai meccs. Sajnos eredmények tekintetében nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, de hosszú még a bajnokság, és mindjárt itt a következő meccs, amelyen szeretnénk megszerezni a győzelmet idegenben a Kecskemét ellen.

Oliver Vidin, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász vezetőedzője: – Nem védem a játékosaimat, de nagyon fáradtak voltak a portói túra után, ami negyvennyolc órája volt. Alig értünk haza, és ismét utaznunk kellett, nem is volt időnk rendesen felkészülni erre a meccsre. Minőségi csapatunk van, és ezért nyertünk. Látszott a fáradtság, hiszen Fardaws Aimaq 4/14-et dobott mezőnyből, Bojan Szubotics 4/13-at. Sok kihagyott dobás volt, ki nem kényszerített hibák, eladott labdák, de legfőképp az volt a gond, hogy a Sopron leszedett tizenöt támadó lepattanót, amit megbeszéltünk, hogy nem engedhetünk meg nekik, különben megnyerhetik a meccset. Több pontot szereztek a festékből, mint mi, mégis nyertünk, mert Pallai Tamás nagyon jó napot fogott ki hárompontosok terén, a legfontosabb pillanatokban dobta be ezeket, a védekezésünk pedig sokkal jobb volt a második félidőben, mint az elsőben. Ellenfelünk harminckét büntetőt dobhatott, ami nagyon sok, de ezen kívül nem panaszkodhatunk, hiszen nyertünk, most pedig mennünk kell tovább, hiszen jön a Limburg elleni hazai találkozó.