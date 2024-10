Mindössze öt fordulót követően visszalépett a vármegye III.-as bajnokság küzdelmeitől a Szolnok Fanatic SE. A szolnokiak a Berekfürdő elleni meccsre már nem utaztak el, előtte viszont óriási bravúrral fejezték be karrierjüket, amikor is kilenc emberrel kiállva is legyőzték a Jászágó együttesét. A folyamatos létszámhiány miatt pedig inkább a befejezés miatt tette le voksát a klub.

Közel tíz évig volt része vármegyénk labdarúgásának a Szolnok Fanatic

Fotó: Pesti József/ MW-archív

– A döntés azért született meg, mert létszámhiánnyal küszködtünk és ennek így nem láttuk értelmét – nyilatkozta híportálunknak Szabó Zoltán, a Szolnok Fanatic elnöke. – A Lurkó Focimánia elleni kupameccset le kellett mondanunk, a Jászágót két hete kilenc emberrel győztük le, és a Berekfürdővel szembeni mérkőzésre sem tudtunk volna már kiállni tizenegy emberrel. A harmadik létszámhiányos kiállás után már pontlevonás és pénzbüntetés is jár, ami anyagilag és szakmailag sem érte volna meg, hiszen hiába nyerünk meccseket, ha a pontunk nem gyarapodik. Emiatt döntöttünk úgy, hogy visszalépünk a bajnokságtól idén. Nem voltunk könnyű helyzetben, nem volt saját pályánk, csak egy U7-es utánpótláscsapatunk van. Nyáron többen is abbahagyták, kevesen maradtunk, emiatt én is 54 évesen játszottam minden meccsen, holott nem kellett volna, de máshogy nem tudtunk volna kiállni.

A 2015/2016-os szezonban alakult meg a Szolnok Fanatic, abban az idényben viszont még Kőtelek néven működött, majd a következő kiírástól már a saját nevét használta. A csapatnak már az elején is akadtak problémái a létszámhiánnyal, majd később helyrerázódtak, volt, hogy a dobogót is ostromolták, de az utóbbi években ismét elfogytak a játékosok. Emiatt lehetett egy kis déjá vu érzése Szabó Zoltánnak mostanában, aki nem akart ugyanabba a hibába beleesni és inkább meghozta ezt a nehéz döntést.

– Voltak szép és rossz dolgok is a közel tíz év alatt, ami öröm számomra, hogy sok embernek nyújtottunk sportolási lehetőséget, akik a futball öröméért játszottak amatőr szinten – értékelte a felnőttcsapat kilencéves történelmét Szabó. – Összességében pozitív a történet, még ha a befejezés keserű is, de sikerült egy közösséget építenünk, jó emberekkel találkozhattam és játszhattam együtt. Sikerként könyvelem el, hogy magasabb osztályú ellenfeleket is sikerült legyőznünk az évek során, sőt, magasabb osztályból jöttek hozzánk játékosok, volt, aki itt kezdte el felnőtt pályafutását és volt olyan, aki itt kezdte újra a futballt. Hosszútávon viszont csak akkor tudtunk volna gondolkodni, ha van egy saját pályánk.