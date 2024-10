Az elmúlt évadban négyszer is összemérték erejüket a felek, ebből három alkalommal a fővárosiak diadalmaskodtak. A mostani szezonban mindkét gárda megnyerte mindkét meccsét, tehát a mérkőzés után egyikük biztosan elveszti hibátlan mérlegét. Hangay Zoltán, a Szolnok vezetőedzője szerint jó erőfelmérőnek ígérkezik a legutóbbi szezonban ötödik Honvéddal szembeni összecsapás.

A fehér sapkás szolnoki csapat újabb bravúros győzelmet aratott

Fotó: Nagy Balázs

Bp. Honvéd–Szolnoki Dózsa Praktiker 9–11 (2–3, 3–3, 2–2, 2–3)

Szolnoki gólszerzők: Schmölcz 4, Bedő 3, Simon D. 2, Vámosi 1, Zerinváry 1.

Vámosi Bertold akciógóljával indult a mérkőzés, majd Bedő Krisztán is betalált. Sokat úsztak és lőttek a csapatok, váltakozó sikerrel. A Honvéd szépítő találatára Schmölcz Norman válaszolt, a második negyedben viszont egyenlített a Honvéd. Innentől fej-fej mellett haladtak a felek.

A nagyszünet után 6–6-ra állt a találkozó, amikor Schmölcz, majd kisvártatva Bedő is betalált. A negyed utolsó másodpercében Hessels Benjamin visszahozta az övéit a meccsbe, 7–8. Sőt, a záró felvonásban két perc alatt fordítottak a vendéglátók. Most már szolnokiak futottak az eredmény után, sikerrel tették, mert előbb Bedő egyenlített, majd Zerinváry Lóránd góljával ismét a vendégek örülhettek. A hajrában jól védekezett Dózsa, Józsa Ottó kapus is rendre a helyén volt. A végjátékban Simon Donát találatával bebiztosította győzelemét a szolnoki csapat, amely továbbra is hibátlan az élvonalban.