Szolnoki Dózsa–Vasas-Plaket kupacsatát az elmúlt kiírásban is rendeztek, akkor a szentesi selejtezőkörben 11–9-re nyertek a piros-kékek. Sőt, a döntőig menetelt a Vasas, ám ott simán 11–6-ra kikapott a Fraditól. Bajnokságban is finalista volt legutóbb az angyalföldi alakulat, de mindkét mérkőzést elveszítette a Ferencvárossal szemben, így meg kellett elégednie az ezüstéremmel. Idén is mindkét sorozatban a döntőbe vágynak az angyalföldiek, akik alanyi jogon Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelnek. Eddig felemásan, hiszen a nyitókörben tizenegy góllal kikaptak Barcelonában, majd hazai medencében javítottak, két góllal megverték a Marseille együttesét. Edzőjük továbbra is a szerb Szlobodán Nikics, akinek két honfitársa Sava Randelovics és Nikola Dedovics tagja volt a párizsi olimpián aranyérmes szerb válogatottnak, az utóbbi játékos két gólt lőtt a horvátok elleni döntőben. Nem feledve a piros-kékek keretéből a kapus Lévai Márton és Bátori Bence rövidebb-hosszabb ideig Szolnokon is játszott.

A fehér sapkás Szolnoki Dózsa csapatának a Vasas ellen is jól kell majd védekeznie

Fotó: Nagy Balázs.

Magyar Kupa, negyeddöntő, első mérkőzés

Vasas-Plaket–Szolnoki Dózsa Praktiker

Csütörtök, 20.00

A Dózsa mostani állományól Bedő Krisztán négy, míg Zerinváry Lóránd három szezont húzott le az angyalföldiek soraiban. Az utóbb emlegetett két vízipólós is sokat tett azért, hogy csapatuk jóval a várakozáson felül szerepel. Konkrétan az együttes összesen tizenhárom tétmeccset vívott a bajnokságban, honi kupában és az Eurokupában, közülük csak egyet veszített el a vízilabda Magyar Kupa selejtezőjében a Szentessel szemben. A Vasas elleni párharc tétje pedig már a legjobb négy közé jutás.

– Végig kiélezett, nagy csatát várunk – mondta hírportálunknak Hangay Zoltán edző. – Ismerjük a Vasast, tavaly a bajnokságban és kupában is ezüstérmesek voltak. Erős az állományuk, hiszen magyar válogatottjaik mellett olimpiai bajnok légósok játszanak soraikban. Meglátjuk, hogyan tudunk felállni, a lényeg, hogy olyan eredményt akarunk elérni csütörtök este, hogy a szombati visszavágón legyen esélyünk kiharcolni a továbbjutást. Még hosszabbra akarjuk nyújtani nyerőszériánkat.

További párosítások: FTC–Kaposvár, BVSC–Szentes, Szeged–Bp. Honvéd.