A felek csütörtök esti első mérkőzésén a szolnoki együttes egygólos győzelmet aratott az elmúlt idényben bajnoki és kupa ezüstérmes Vasas fővárosi otthonában. Mindkét csapat háza táján tudták, hogy nincs még vége a párharcnak, a szolnoki visszavágón is hatalmas csata volt várható.

A Dózsa otthon is legyőzte a Vasast, így bejutott a Magyar Kupa elődöntőjébe

Fotó: Nagy Balázs

Szolnoki Dózsa Praktiker–VasasPlaket 16–9 (4–0, 4–2, 4–3, 4–4)

Vízilabda Aréna, 400 néző. V.: Kovács Cs. T., Kun Gy.

SZOLNOK: BÁNYAI – ScHMÖLCZ 5, KOVÁCS G. 1, Vámosi 1, BEDŐ 1, Zerinváry 2, Kakstedter 1. Csere: Józsa (kapus), Simon D., Teleki 1, Krasznai B. , SZABÓ B. 2, Böröczky, CSEH M. 2. Edző: Hangay Zoltán.

VASAS: Lévai – BÁTORI 3, Randelovics, Durdics, Gábor L. Mijic 1, LAKATOS 2,. Csere: Mizsei (kapus), Dedovics, Batizi 1, Gaszt 1, Sélley Rauscher 1, Dala, Gábor L. Vezetőedző: Szlobodan Nikics.

Gól – emberelőnyből: 11/9, ill. 11/3

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Alig telt el 45 másodperc, amikor Zerinváry Lóránd után Schmölcz Normen is betalált a válogatott Lévai Márton kapujába. Nem állt le a szolnoki gárda, védekezésben helyükön voltak blokkok, ha azokon átjutott a labda, akkor Bányai Márk is rendre a helyén volt. Mire a szerb olimpiai bajnokokkal, Nikola Dedovicssal és Sava Randeloviccsal felálló Vasas felocsúdott már 6–0-s állást mutatott az eredményjelző. Sélley Rauscher Domonkos szépített, de a hazai csapat továbbra is extázisban játszott, ha hiszik, ha nem, tetszés szerint érte el góljait. Ráadásul a fővárosiak centere, Gábor Lőrinc megütötte Simon Donátot, amiért négyperces kiállítást kapott. A Tisza-parti csapat pedig élt a lehetőségeivel és gyártotta a gólokat, egészen elképesztő játékot produkáltak, a harmadik negyedben már 12–2-re is vezettek. Innentől már formaság volt a meccs, és ezzel együtt a továbbjutás is. A mérkőzés végén hazai szurkolók óriási ünneplésben részesítették kedvenceiket, akik teljes mértékben rászolgáltak erre, hiszen kettős győzelemmel, 28–20-as gólkülönbséggel búcsúztatták a Vasast, és bejutottak a legjobb négy közé.