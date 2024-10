Közel három hete játszottak utoljára bajnoki meccset a szolnokiak, amikor 15–8-re nyertek Egerben. A közbeeső időben sem ültek a babérjaikon Kovács Gergőék, akik előbb kiharcolták a továbbjutást a Magyar Kupában, majd hasonlóan cselekedtek az Eurokupában is az elmúlt hétvégén.

A Dózsa aktuális ellenfele, a szegedi gárda is győzelemmel kezdte a szezont, hiszen nyertek Kaposváron, majd ők is a legjobb nyolc közé jutottak a honi kupában. Mindezek fényében jó kis meccsre volt kilátás a Vízilabda Arénában, nem is csalódtak a nézők.

Szolnoki Dózsa Praktiker–Szegedi VE 16–11 (1–3, 5–3, 6–3, 4–2)

Vízilabda Aréna, 250 néző. Vezette: Rubos K, Kollár Gy.

SZOLNOK: Bányai – SCHMÖLCZ 4, Kovács G. 1, Vámosi 1, BEDŐ 1, Zerinváry, Kakstedter 1. Csere: Józsa (kapus), Simon D. 1, KRASZNAI B. 3, Teleki, SZABÓ B., Böröczky, Monostori. Edző: Hangay Zoltán

SZEGED: Danka – Bóbis, LEINWEBER 5, Kürti 1, Sánta, Sziládi 3, Báthory. Csere: Gyovai (kapus), Nagy M. 1, Kasza, Horváth V. 1, Spitz, Pörge, Erdős B. Edző: Kiss Csaba

Gól – emberelőnyből: 9/6, ill. 14/6.

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/2.

Kipontozódott: Horváth V. (26. p.), Zerinváry (32. p.), Kovács G. (32. p.)

Négy kihagyott szolnoki emberelőny közepette két gólt lőttek a vendégek. Több mint hét perc után Schmölcz Norman törte meg a hazai gólcsendet. A második negyedben végre sikerült az egyenlítés, majd Szabó Bence bombájával átvette a vezetést a Dózsa, de nagyszünet előtt a szegediek egalizáltak.

A térfélcsere után 9–9-es állásig egymás nyomában loholtak a felek. Majd Szabó Bence és Schmölcz Norman után Krasznai Bendegúz is betalált. A záró negyedben Kovács Gergő is feliratkozott a góllövőlistára. A vendégek küzdöttek, hajtottak, szépítettek, de már nem maradt esélyük a pontszerzésre. A meccs utolsó másodpercében a nagy kedvvel és jól játszó Szabó Bence gólt érő bomba szabaddobásával zárult a Tisza-parti csapatok csatája.

Így látták a szakemberek a meccset

Hangay Zoltán: – Beragadtunk a rajtnál, két góllal meglépett a Szeged, szerencsére nyugodtak tudtunk maradni. Sok játékos akar bizonyítani, ami többeknek sikerült is. A szegedi csapat közel van hozzánk, de ma különösen a második félidőben bebizonyítottuk, hogy jobbak vagyunk náluk.