Az első húsz perc az ismerkedés jegyében telt. Ebben az időszakban a vendégek birtokolták többet a labdát, de meddő mezőnyfölény jellemezte csak a játékukat. A félidő felénél pörögtek fel az események – előbb Annus Árpád hagyott ki egy helyzetet, majd Iván Milán beadását már értékesítette Tisza Kálmán (1–0). Három perccel később Lengyel Béla véleményes kiállításával a játékvezető megnehezítette a szolnokiak dolgát. A megfogyatkozott hazai együttes hamarosan gólt is kapott, egy vendég támadásnál a sípmester már tovább engedte a játékot, ám asszisztense intésére a tizenegyes pontra mutatott. Az értékesített büntető (1–1) után még paprikásabb lett a hangulat, a meccs irányítójának minden egyes, a szolnoki csapatot sújtó ítéletét hangos nemtetszés kísérte. A hazai gárda kapus edzőjénél Ulviczki Attilánál el is szakadt a cérna, heves reklamálását is kiállítással díjazta Dobai János.

Térfélcsere után a kontrákra berendezkedett Tisza-parti együttes két ízben is megugrott Annus révén, de a támadó egyik lehetőségével sem tudott élni. A kedélyek lecsillapodtak már, mégis kényszerű cserét kellett végrehajtania a pályaválasztónak, a megsérült Demeter Viktort Barna Viktor váltotta. Később a kezdőként először pályára lépő fiatal Lengyel Gábor helyett Csanádi Patrik folytatta a játékot. Az utolsó percben még Barna Viktor előtt is adódott helyzet, de a vendégek kapusa nagy bravúrral hárította a bal felső sarokba tartó lövést. A másik oldalon pedig a hosszabbításban tornázta ki a léc alól Csáki Kálmán a BKV csatárának bombáját, így maradt az 1–1-es eredmény.