Az egyenlítő találat mindkét együttest nagyobb erőbedobásra sarkallta, a vendégek igyekeztek a vezetést is megszerezni, a MÁV pedig kontrákra apellált. Mégsem abból, hanem egy pontrúgás utáni fejesből ragadta magához újból az előnyt a pályaválasztó Demeter Viktor jóvoltából (2–1). Annus Árpád le is zárhatta volna a meccset, de egyéni alakítása után a pechére a jobb oldali kapufát találta telibe. A tabella másodikja támadott ismét, erőfeszítéseit pedig öt perccel a vége előtt koronázta siker, az egykor szolnoki Antal Gábor talált közelről Csáki kapujába (2–2). A hosszabbításban pedig egy hatalmas góllal a győzelmet is megszerezte a Tiszakécske, így 3–2-re kikapott a Szolnoki MÁV.

Horváth Csaba: – Kettő–egyes vezetésünknél pontot tehettünk volna a mérkőzés végére, de nem éltünk a lehetőséggel. Az utolsó percekben nem koncentráltunk már kellőképp, ez vezetett a vereséghez.

Balogh Pál: – Mindkét csapat taktikusan játszott. A hazaiakon érződött, hogy két győzelem után vannak, nagyobb önbizalommal futballoztak. A mieink erejét és képességét pedig jól mutatja, hogy hátrányból, a találkozó végén is tudott fordítani.