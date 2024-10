Szerda este játssza a szezon első nemzetközi meccsét a Szolnoki Olaj az Európa-kupában. Mint arról korábban is beszámoltunk, a piros-feketék az I jelű négyesbe kerültek a portugál FC Porto, a görög PAOK és a belga Hugo Limburg United csapataival együtt.

Rudner Gábor (balra) és Oliver Vidin sikerese bajnoki mérkőzéseken hangolódtak a Szolnoki Olaj Európa-kupa mérkőzéseire

Fotó: Mészáros János

Remek kezdés a bajnokságban

Az Olajbányász számára már elkezdődött a bajnoki szezon, nem is akárhogy, hiszen hat nap alatt három mérkőzést is le kellett játszania a nemzetközi mérkőzése miatt, ráadásul mindhármat sikerrel is vette, hiszen a Kecskemétet 75–69-re, az Oroszlányt 78–71-re, a Szegedet pedig 83–71-re győzte le. Nem volt tehát sétagalopp a szolnokiak számára a szezonkezdet, szerdán pedig már Portugáliában lépnek pályára, majd szombaton Sopronban vendégeskednek, így a következő napok sem lesznek egyszerűek.

– Tudtuk, hogy kemény lesz a szezonunk eleje, hat nap alatt három meccset is játszottunk, de erre készültünk nyáron, hogy bírjuk a tempót – nyilatkozta hírportálunknak Rudner Gábor, az Olajbányász játékosa. – A legfontosabb, hogy nyertünk mindhárom mérkőzésen, de láttuk mi is, hogy mit rontottunk el, miben kell fejlődnünk még. Ezért dolgozunk, hétvégén is négy edzésünk volt, folyamatosan videózunk és gyakorlunk, hogy minél jobbak legyünk és végre tudjuk hajtani azt, amit az edző kér tőlünk. Kedden hajnalban utazunk Portóba, szombaton pedig Sopronba megyünk. Nem lesz könnyű, de remélem, hogy jól tudjuk majd venni az akadályokat.

Rövid kihagyás ismét a nemzetközi porondon

Az Olajbányász három évvel ezelőtt szerepelt utoljára nemzetközi porondon, ráadásul akkor is a FIBA Európa-kupában vitézkedett. A 2021-es csoportban a Tisza-partiak a lengyel Legia Warszawa, a román CSM CSU Oradea és a portugál FC Porto csapataival mérkőzött meg a csoportkörben.

Utóbbival tehát ismét egy négyesbe került az Olaj, és már az első fordulóban össze is csapnak a felek. A három évvel ezelőtti Portugáliában rendezett mérkőzésen a Porto 76–68-ra nyert. Abból a mérkőzésből viszont nem lehet kiindulni, hiszen szinte teljesen kicserélődtek a csapatok, a szolnokiaktól csak Rudner Gábor játszott a 2021. novemberi találkozón a jelenlegi együttesből. Érdekesség, hogy Sztrahinja Jovanovics pedig a Legia csapatánál játszott még akkoriban.