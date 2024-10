A záró felvonásban is egymás nyomában loholtak a felek. Támadásban továbbra sem remekeltek a hazaiak, ám kemény védekezésükkel rendre hibára késztették az egyre jobban elfáradó vendégeiket. A hajrában, amikor a csapat mellett a közönség is feltámadt, Lukács kapitális zsákolásával hat pontra nőtt a hazai előny, már nem volt miről beszélni. Ha szenvedve is, de legyűrte szívósan játszó ellenfelét az Olaj.

Így látták a szakemberek a meccset

Oliver Vidin: – Nagyon nehéz mérkőzést nyertünk meg. Az első félidei játékunk katasztrofális volt, a második negyedben kapott 26 pont az elfogadhatatlan. A második félidőben Lukács Norbert beállásával a védekezésünk nagyot javult, mindössze 29 pontot engedélyeztünk ellenfelünknek. Emellett a palánk alatti játékunknak köszönhetjük győzelmünket.

Váradi Kornél: – A hajráig, 36 percig pariban voltunk a szolnoki csapattal. Ezután a hazaiak Lukács Norbert vezérletével, kemény védekezéssel, hibákra kényszerítettek bennünket. Nem okoztunk csalódást, a lepattanózásban javulnunk kell, és csökkentenünk kell az eladott labdáink számát, ha jobb eredményeket akarunk produkálni.