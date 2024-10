A PAOK kosárlabda csapata százszázalékos teljesítménnyel, míg a Szolnoki Olajbányász győzelem nélkül várta a FIBA Európa-kupa harmadik fordulóját. A két csapat legutóbb kilenc évvel találkozott egymással, akkor a görögök hazai pályán három ponttal, 72–69-re nyertek.

Fardaws Aimaq (labdával) 18 ponttal és 11 lepattanóval zárt, azonban így is kikapott a Szolnoki Olajbányász a PAOK-tól

Fotó: Nagy Balázs

Három és fél perc után vezetett először a mérkőzésen a Szolnoki Olajbányász, amikor egy eladott labdát Marcus Lewis büntetett egy ziccerrel, 8–10. Sikerült tehát meglepnie Oliver Vidin együttesének a PAOK-ot az első percekben, amelyet sokszor hibára kényszerített támadásban. A negyed végéhez közeledve egy 8–0-s rohammal összekapták magukat a görögök, és a piros-feketék dobásai is kimaradtak, így a hazaiak vezettek az első tíz perc után, 24–19.

A PAOK két sikeres triplával kezdte a második negyedet, amellyel már kétszámjegyűvé vált a különbség, 30–19. Próbált közelebb férkőzni az Olajbányász, de sokáig a különbséget a görög csapat, két perccel a félidő vége előtt mentek be újra tíz pont alá a szolnokiak, 37–28. A nagyszünetig megmaradt a kilencpontos különbség, 41–32-es hazai előnnyel mehettek pihenőre a csapatok.

Ismét csak az eredmény után futott az Olaj, mivel a PAOK a harmadik negyedet is egy 7–0-s rohammal kezdte, 48–32. Nem lehetett tartani a lépést a görögökkel, akik közel 60%-kal dobtak mezőnyből, míg a a szolnokiak részéről ez a szám a 30%-ot is alig lépte túl (33%). Teljesen elfogyott az Olajbányász ebben a játérészben, alig volt jó kísérlete, a PAOK pedig szorgosan gyűjtögette pontjait. A negyed végénél Lukács Norbert törte meg a Tisza-partiak ötperces gólcsendjét, majd ugyan Fardaws Aimaq is betalált, de ez sem volt elég ahhoz, hogy húsz pont alá csökkentsék hátrányukat, a mérkőzés pedig tulajdonképpen el is dőlt ezzel, 62–40.

A becsületéért küzdött a Oliver Vidin edző együttese az utolsó negyedben, amely igyekezett némileg csökkenteni a hátrányát. Ez sikerült is, a Szolnoki Olajbányász megnyerte a zárófelvonást, azonban végül így is 82–66-ra kikapott a PAOK csapatától.

A szolnokiaktól csak Fardaws Aimaq (18 pont, 11 lepattanó) és Bojan Szubotics (21 pont, 10 lepattanó) játékát lehet kiemelni, mindketten dupla-duplával zártak.