A negyedik fordulójához érkezett a FIBA Európa-kupa csoportköre. A Szolnoki Olajbányász az I jelű négyesben jelenleg az utolsó helyen áll, mivel mindhárom eddigi mérkőzését elvesztette. Jelenlegi ellenfele, az FC Porto azonban két meccset is megnyert a háromból. Legyőzte az Olajbányászt 77–68-ra, majd kikapott a PAOK-tól 89–70-re, ezt követően pedig a Limburgot is felülmúlta 80–61-re. Jó eséllyel pályáznak jelenleg tehát a továbbjutásra a portugálok, azonban a legutóbbi találkozón egyáltalán nem tűntek legyőzhetetlen ellenfélnek, erre alapozva pedig az lebeg a Tisza-partiak szeme előtt, hogy megszerezzék első sikerüket a nemzetközi porondon is ebben a szezonban.

A Porto ellen szerezné meg első sikerét a FIBA Európa-kupában a Szolnoki Olajbányász

Fotó: Nagy Balázs

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–FC Porto

Szerda 18.00

– A legutóbbi meccsen is úgy éreztük, hogy nyerhettünk volna, csak rányomta a bélyegét az, hogy akkor játszottunk három év után az első nemzetközi meccsünket – emlékezett vissza a portugáliai találkozóra Rudner Gábor. – Ezúttal már a saját mérkőzésünket videózhattuk és a saját hibáinkat javíthatjuk ki. A legfontosabb, hogy a ziccereket be kell dobnunk, illetve a Porto nem volt annyira agresszív, mint amire számítottunk előzetesen, ezt most muszáj kihasználnunk. Jól áll a Porto a csoportban, így biztosan ezúttal is mindent megtesznek majd a győzelem érdekében.

A felén már túl van tehát Oliver Vidin edző együttese a FIBA Európa-kupa csoportkörének, így a három meccsen szerzett tapasztalatokból levonták a tanulságokat a piros-feketék, akik szeretnének javítani az előttünk álló mérkőzéseken.

– Erős a nemzetközi mezőny, sokkal agresszívabbak a csapatok és nekünk ezt a mentalitást, ezt a tempót 40 percen keresztül tartanunk kell. Ugyanakkor szerintem a nemzetközi tapasztalatokat a hazai porondon tudjuk kamatoztatni, és emiatt is állunk ilyen jól jelenleg a bajnokságban.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a Szolnoki Olajbányász és a Porto három évvel ezelőtt is egy négyesbe került a FIBA Európa-kupában, 2021. októberében pedig 17 ponttal (81–64) nyertek a szolnokiak a Tiszaligetben. Abból a meccsből kiindulni természetesen nem lehet, hiszen merőben más együttesekről beszélünk jelenleg, viszont a piros-feketék jelenlegi keretéből Bojan Szubotics, Rudner Gábor és Pallai Tamás is szerepet kapott akkor, és bizonyára szeretnének szerdán hasonló élményeket átélni.