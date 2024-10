A maximumot hozta ki magából és a versenyből is a szolnoki Hadadiné Szudi Gabriella az Egyesült Államokbeli Las Vegasban rendezett Univerzum elnevezésű viadalon. A rendezvényen minden kategóriában nyert, amiben csak indult a Magyarországot egyedüli versenyzőként képviselő testépítő hölgy.

Szudi Gabriella remekül teljesített a testépítők amerikai versenyén

Forrás: Beküldött fotó

Minden sikeresen alakult Gabriella számára, az előírt súlya (55 kilogramm) is meglett a mérlegelésnél, de mivel csak egyedüli induló lett volna az amatőr figure performance kategóriában, összevonták a fitnesz és az athletic versenyszámokkal, ahol a testarányokat és a szárazságot vizsgálták.

A hivatásosok között is indult Szudi Gabriella

Végül sikerült itt nyernie, a győzelemhez pedig profi kártya is társult. Ez feljogosította arra, hogy a hivatásosok között is elindulhasson a megméretésre Szolnokon felkészülő testépítő, és ő élt is a lehetőséggel. Ha pedig megkapta, ki is használta azt, a bírák a legjobbak között is őt látták a legfelkészültebbnek.

A World Fitness Federation (WFF) égisze alatt rendezett viadalon ráadásul a győzelemhez pénzdíj is társult, így még inkább megérte a tavalyi évben világbajnoki címet is szerző versenyzőnek átkelnie a tengerentúlra.