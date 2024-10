Az egy szerencsétlen öngólnak köszönhetően hátrányba került Tiszaföldvár hiába alakított ki több helyzetet is a mérkőzésen, csak egyenlítenie sikerült. A mérkőzés képe alapján egyértelműen győzelmet szalasztott el a hazai együttes.

Oláh Ákos (elöl) és csapata, a Tiszaföldvár osztozkodott a pontokon a Hódmezővásárhellyel

Fotó: Mészáros János

Tiszaföldvár SE–Hódmezővásárhelyi FC 1–1 (0–1)

Tiszaföldvár, 150 néző, vezette: Molnár Réka (Gordos Á., Sztányi T.)

Tiszaföldvár: Krnács – Sági, Fehér Zs. (Szabó Cs., 61.), LESTYÁN, Antman – KORÓGYI T. (Fehér L., 68.), Bódai (Babolek, 61.), KÁLMÁN SZ., Borgulya – OLÁH Á., Bojtos (Bidzilya, 86.). Edző: Brlázs Gábor.

Gólszerzők: Oláh Á. (76.), ill. Fehér Zs. (36. – öngól)

Egy pontrúgás utáni szerencsétlen mozdulatnak köszönhetően került hátrányba a hazai együttes az első félidőben. Pedig a kidolgozott helyzetei alapján gólokkal kellett volna vezetnie ebben a játékrészben.

A folytatásban sokáig hiába szorította be ellenfelét a Tiszaföldvár, továbbra is csak ziccerekig jutott. Negyed órával a vége előtt végül sikerült egyenlítenie, majd a hajrában egy szabályosnak tűnő gólt is szereztek Brlázs Gábor tanítványai, de a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

Brlázs Gábor: – Nagyszerűen alakítottunk ki helyzeteket, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A nehéz talajon nem volt folyamatos a játék, ráadásul hátrányból, felállt védelemmel szemben nem tudtunk igazán érvényesülni. A lehetőségeink alapján nyernünk kellett volna, csalódottak vagyunk az eredmény miatt.