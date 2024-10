Amióta Brlázs Gábor átvette a Tiszaföldvár SE irányítását, az együttes öt meccsből csak egyszer kapott ki, míg előtte hatból ötször. A tiszazugiak a közvetlen rivális (mindössze egy pont választja el a csapatokat) Kecskemét II. legyőzésével tovább távolodnának a kiesőzónától és egy újabb lépést tehetnek a bennmaradás felé. A lila-fehérek csapatát ráadásul az a Virágh Ferenc irányítja, aki két évvel ezelőtt még a Földvár edzői székében ült, emiatt különösen hajtja majd a bizonyítási vágy a feleket.

Oláh Ákos (labdával) találataira is számítanak a Tiszaföldvár SE csapatánál hétvégén

Fotó: Mészáros János

NB III. Délkeleti csoport, 12. forduló

Tiszaföldvár SE (12.)– Kecskeméti TE 1911 II. (13.)

Vasárnap, 13.00

Nagyon remélt, ám kissé meglepő győzelmet aratott a Tiszaföldvár legutóbb a Pénzügyőr otthonában. Miután átvészelték a fővárosi gárda első félidei próbálkozásai nagy részét, a folytatásban már támadni is maradt erejük – kontráikat kétszer is eredményesen fejezték be, és megfordították az eredményt. Nemcsak a pontok gyarapodtak azonban, az önbizalomra is jótékony hatással lehet a siker, amelyet a hétvégén akár megismételhetnek a Kecskemét második csapata ellen. Az első gárdájuknál a napokban edzőcsere volt, az NB I.-es klub gyenge szereplése akár kihatással lehet a „kistestvérre” is. Háda Zoltán újra edz és bevethető lesz vasárnap délután.