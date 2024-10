Nem túlzás azt állítani, hogy nagy napra ébred csütörtök reggel Tiszafüreden a hazai csapatért, a sportért, a futballért és nem utolsósorban a Fradiért rajongók tábora. A harmincötszörös bajnok, huszonnégyszeres kupagyőztes, jelenleg Európa-liga-, de korábban több alkalommal is Bajnokok Ligája-főtáblás együttes érkezik a Tisza-tó partjára, hogy megmérkőzzön a Tiszafüredi VSE-vel a Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé jutásáért.

Az ország legnépszerűbb csapatát, a Ferencvárost várják a Tiszafüredi VSE szurkolói a Magyar Kupa-mérkőzésen

Fotó: Pesti József / Forrás: MW archív

Ezzel pedig a klub kívánsága is teljesült, hiszen legutóbbi továbbjutásuk után a fővárosi gárda állt kívánságlistájuk élén. Nagy kérdés persze, hogy milyen összetételben látogat ide a az NB I. listavezetője, a legutóbb Győrben csak 1–1-es döntetlent játszó FTC.

Facultas-Tiszafüredi VSE–Ferencvárosi TC

Csütörtök, 12.30

Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred trénere is ezt fejtegette kérdésünkre válaszolva, de előbb egy vicces megjegyzéssel indított:

– Várjuk a Fradit, persze ha egyáltalán el mernek jönni. Komolyra fordítva a szót, tényleg nem lehet tudni, hogy teljes csapattal érkeznek, vagy az inkább csak csereként foglalkoztatott játékosok alkotják majd keretét. Mindegy, a második gárda is erős hozzánk képest, hisz még abban is találhatók válogatottak, minden azon múlik majd, hogy mennyire veszi komolyan ellenfelünk a találkozót.

– Milyen eredménnyel, vagy egyáltalán mivel lenne elégedett a mérkőzés után?

– Természetesen most még bizakodunk, és egy játékos nem is mehet másképp a pályára, minthogy győzni akar. De ahogy említettem, a Fraditól függ igazából minden, ha motiváltak lesznek, gyakorlatilag semmi esélyünk, ha viszont nem, akkor szerintem akár egy szorosabb meccsre is van sansz.

Remélem, mindent kiadunk magunkból, ez esetben egy életre szóló élményben részesülhet minden résztvevő.

– Annyi bizonyos, hogy mobil lelátó is épül a találkozó előtt, összesen kétezer nézőt várnak a Lipcsey Elemér Sporttelepre – folytatta Dorcsák. Minden belépő elkelt, így a helyszínen már nem lesz értékesítés.