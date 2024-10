Az NB III. Északkeleti csoportjában második helyen álló Tiszafüredi VSE a sereghajtó Mátészalka együttesénél vendégeskedik a tizenkettedik fordulóban. Dorcsák Zoltánéknak kötelező a győzelem az utolsó helyezett ellen, ha szeretnének tapadni az éllovas DEAC-hoz.

Trencsényi Bencéék (labdával) Mátészalkán javíthatnak, a Tiszafüredi VSE két meccs után nyerhet újra

Fotó: Pesti József / MW-archív

NB III. Északkeleti csoport, 12. forduló

Mátészalkai MTK (16.)–Facultas-Tiszafüredi VSE (2.)

Vasárnap, 13.00

A Tiszafüred meglepő hazai vereséggel zárta az előző fordulót a Sényő ellen, hiába támadta végig a második félidőt, nem tudta megfordítani a mérkőzés állását. Az eddigi kiváló szereplése ismeretében nem volt ez benne a pakliban, de az érdekeltek remélik, hogy csupán egy kisiklás szenvedő alanyai voltak előző vasárnap. Ezúttal a sereghajtó otthonában van jelenésük, akik több szempontból is fekete lónak számítanak a mezőnyben és többnyire szoros meccseket játszanak. Csak a Karcag győzte le nagyobb gólkülönbséggel a Mátészalka csapatát, a Tiszafürednek is végig koncentrálnia kell, hogy eredményesen fejezze be meccsét idegenben. Nem a legjobb előjelekkel vágnak neki azonban a találkozónak, Pap Zsolt sárga lapjai, Aranyos Mózes pedig munkahelyi elfoglaltságai miatt hiányzik majd.