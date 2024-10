A bajnokságot kiválóan kezdő Tiszafüredi VSE csapata mintha megtorpant volna kissé, a legutóbbi két mérkőzésen mindössze egy pontot szerzett. Bár korábbi eredményessége csorbát szenvedett, a játéka nem lett rosszabb, csupán a helyzeteket nem lövik be olyan hatékonysággal támadóik. Az utolsó helyezett hazai gárda sem tűnt lebecsülendő ellenfélnek, hiszen vereségeik túlnyomó része minimális különbségű volt.

Arcpirító vereséget szenvedett a Tiszafüredi VSE az utolsó Mátészalka otthonában

Fotó: Pesti József / MW-archív

NB III. Északkeleti csoport, 12. forduló

Mátészalkai MTK–Facultas-Tiszafüredi VSE 3–0 (1–0)

Mátészalka, 200 néző, vezette: Tóth Tamás (Szabó F., Kovács Z.)

Tiszafüred: Lisztes B. – Kiss H., Bényei, Major (Karmacsi 65.) – Kovács D. (Ballók B. 65.), Barzsó (Újvári 77.), Mácsai, Szövetes (Dibusz 65.) – Trencsényi, Kalmár F, Pataki (Gellén 77.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Horváth Z. (37., 53. – a másodikat tizenegyesből), Gyurján (57.)

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, a sereghajtó hazai gárda bátran futballozott, húsz perc után az első lehetőség is előttük adódott. Ezt követően egy leshelyzetet ítélt meg tévesen a játékvezető, de nem lett belőle nagyobb baj. A félidő előtt nem sokkal végül mégis megszerezte a vezetést a Mátészalka, egy szöglet utáni fejes talált utat a hálóba (1–0). Trencsényi Bence szabadrúgása jelentett még eseményt a játékrész vége előtt, de lövése kevéssel elkerülte a vendéglátó kapuját.

A fordulás után Kalmár Ferenc került nagy helyzetbe, már a kapust is kicselezte, próbálkozását azonban blokkolta egy védő. Ezt követően szinte azonnal tizenegyeshez jutott a szabolcsi gárda, amelynek kapcsán a vendégek közül hárman is sárga lapos figyelmeztetésében részesültek. Az értékesített büntető teljesen letaglózta a Facultast (2–0), a hazai csapat pedig kihasználta ezt és a megrogyott ellenfelét újabb fejes góllal szinte a padlóra küldte (3–0). A Mátészalka előnye birtokában kontrákra rendezkedett be, de a Tiszafüred ezzel a helyzettel sem tudott már mit kezdeni a hátralevő időben.

Dorcsák Zoltán: – Az ellenfél Egy–nullás vezetésénél óriási lehetőséget szalasztottunk el az egyenlítésre. Az erősen vitatható tizenegyes eldöntötte a találkozó sorsát, amelyet egyébként megérdemelten nyert meg a hazai együttes.