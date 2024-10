Az eddigi négy hazai találkozóján pontot sem veszítő Tiszafüredi VSE ezúttal is favoritnak számított, a Sényő aktuális helyezése azonban megtévesztő lehetett, ugyanis több jó játékos is erősíti keretét. Tudta ezt jól a hazai gárda is, ezért Dorcsák Zoltán edző a fegyelmezett futballra hívta fel játékosai figyelmét.

NB III., Északkeleti csoport, 11. forduló

Facultas-Tiszafüredi VSE–Sényő FC Selyem-Ber 1–2 (1–2)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Kakuk Szabolcs (Zahorecz R., Bán K.)

Tiszafüred: Lisztes – Major, Bényei, Aranyos (KISS H., a szünetben) – Almomani (KOVÁCS D., a szünetben), Barzsó, Mácsai, Engel (Újvári, 68.) – Trencsényi (Szövetes, 68.), KALMÁR F., Pap Zs. (Pataki, 68.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Kalmár (17. – tizenegyesből), ill. Kapacina (9.), Varga D. (37.)

Több ziccert is kialakított az első percekben a Tiszafüred, mégis ellenfele szerezte meg a vezetést. A hazai tréner felhívta játékosai figyelmét a Sényő veszélyes kontráira, amelyeket két alkalommal mégis góllal tudott befejezni ellenfelük az első félidőben. Kalmár Ferenc tizenegyesből előbb még egyenlített, de a szabolcsi gárda második találatára már nem érkezett válasz hazai részről.

A második játékrészben simán fordíthatott volna még a Facultas, de pontrúgásból és helyzetek után sem sikerült a vendégek kapujába találni ezúttal a hazai támadóknak, így a fürediek elveszítették hazai veretlenségüket ebben a szezonban.

Dorcsák Zoltán: – Jól kezdtük ugyan a meccset, de mégis ellenfelünk talált először a kapunkba. Tudtuk, hogy a kontráik veszélyesek, ennek ellenére kétszer is mattolták ilyen szituációkból a védelmünket. Hiába alakítottunk ki a második félidőben is több lehetőséget, ezúttal szinte semmi nem sikerült csapatunknak.