Az eddigiek alapján két azonos formában lévő csapat mérkőzik meg a Tiszagyenda–Tiszaszentimre összecsapáson, azonban a pontosztozkodás egyik félnek sem lenne ideális. Viszont az a csapat, amely megszerzi a győzelmet – és ha a közvetlen riválisok nem nyernek –, némileg el tudna távolodni a kiesőzónától.

Otthon tartaná a három pontot a fehér mezes Tiszagyenda

Fotó: Nagy Balázs.

Más-más szájízzel várhatják a csapatok vasárnapi összecsapást. Míg a Tiszagyenda két héttel ezelőtt bravúros győzelmet aratott a szezont jól kezdő Rákóczifalva ellen (3–1), múlt héten az addig pont nélkül álló Kunszentmárton győzte le Boros Dávid csapatát (4–2). A vármegye I.-ben újonc Tiszaszentimre viszont alig hat napja érte el első sikerét a Cserkeszőlő vendéglátójaként (2–0).

A hazaiak részéről a korábban vakbélműtéten átesett Rézsó Gábor lesz a hiányzó, aki bár már két meccsen is beszállt a játékba csereként, a KUTE elleni meccsen ismét megsérült a térde. A Tiszaszentimre pedig Gyarmati Alex játékára nem számíthat vasárnap.

Mesterszemmel

Boros Dávid, a Tiszagyenda vezetőedzője: – Múlt héten rengeteg egyéni hibával játszottunk, csalódást keltő volt az eredmény. Így ezúttal – persze nem lenézve a Tiszaszentimrét – csak a győzelem elfogadható. Tudjuk, hogy mi a tét, minél hamarabb el kell kerülnünk a kiesőzónától. A Rákóczifalva elleni győzelem során meg volt a küzdeni akarás és helyenként jól is játszottunk, ha ezt tudjuk hozni ismét, akkor nem lehet probléma vasárnap. A Kunszentmártonnal szembeni vereség talán annak is betudható, hogy néhányan nem tudták helyén kezelni a sikert, így azok a játékosok, akik már meccsek óta nem hozzák a tőlük elvárt minőséget, ezúttal kikerülnek a csapatból. Ezzel együtt...

...a csapategység és az összhang meccsről meccsre egyre jobb nálunk.

– Sok nézőt várunk a mérkőzésre, akik remélhetőleg ismét egy győztes találkozón szurkolhatnak a csapatnak – zárta Boros Dávid.

Szoboszlai Zsolt, a Tiszaszentimre vezetőedzője: – Minden meccsnek nagyon nagy jelentősége van, függetlenül a csapatok tabellán elfoglalt helyezésétől. Nagy lökést adhat a múlt heti, Cserkeszőlő elleni győzelem, mert nagyon nehéz volt a sorsolásunk, de tudjuk, hogy nem a top öt csapattal kell felvennünk a versenyt. Az összeszokottsággal nincs problémánk, a nyár folyamán csupán egy távozónk és egy érkezőnk volt, a csapat erőnléte azonban hagy kívánnivalót maga után. Azonban egyre intenzívebbek a heti mozgásaink, ennek is tudható be a pontszerzésünk. Azt vettem észre, hogy a játékosok sokkal hamarabb átesnek a holtponton, így el tudjuk kerülni, hogy az első félidőben kapjunk 2-3 gólt, és a későbbiekben is hamarabb érnek oda labdára, jobban tudnak összpontosítani.

Múlt héten elindultunk egy úton, amit végig akarunk járni, a három pontért megyünk Tiszagyendára.

A Tiszagyenda–Tiszaszentimre mérkőzés várható kezdőcsapatai