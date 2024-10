– Varga Csaba a sportújságírás legendája lett. Hogyan emlékszik vissza az első lépésekre?

Varga Csaba a hetvenedik születésnapját ünnepli

Fotó: Mészáros János

– Én is úgy kezdtem, mint abban az időben nagyon sokan, lóti-futi munkákkal. Elküldtek, hogy szerezzem be az információkat, aztán ezt átbeszéltük a szerkesztőségben, és az is előfordult, hogy nem is én írtam meg az anyagot, hanem az, aki megbízott. Lengyel György volt az első mesterem, egykor ő csinálta a Szolnok Sportot a városi televízióban, illetve a rádióban is volt egy vasárnap esti műsora. Egy kis ideig a mikrofon közelébe is kerültem, ebben én mondtam el hetente egyszer a totó-eredményeket.

Varga Csaba máig erősíti a szerkesztőség sport rovatát

– Kik voltak még jelentős szereplők a karrierje során?

– Berki Imre, az Új Néplap főszerkesztője és Néder István, a sportrovat vezetője 1997-ben csábított át az egykori másik megyei lap, a Jászkun Krónika szerkesztőségéből, egészen pontosan május 1-től erősítem a csapatot.

– Mely sportágak tudósításával indult a pályafutása?

– Emlékezetes volt a Szolnoki Olaj körmendi vendégjátéka, 1993-ban a bajnokság elődöntőjében találkoztak, arról írtam egy beharangozót, szombaton még a mérkőzésen is ott voltam Körmenden. Bedobtak a mély vízbe már az elején. De nagyon sok kézilabda-meccsről is tudósítottam, abban az időben még NB I.-es volt a Szolnok és a Törökszentmiklós is. Akkor is nagyon jó volt tudósítónak lenni, rengeteg esemény volt, ahova el lehetett menni.

Az évek alatt számos érdekes belépőjegyet gyűjtött össze Varga Csaba, a legkülönlegesebbeket nekünk is megmutatta.