Megállíthatatlannak tűnik a listavezető Abádszalók a vármegye II.-ben, amely hetedik meccsét is megnyerte zsinórban, összesen pedig 21 tétmérkőzés óta nem kapott ki. Legfőbb üldözője, a Tiszapüspöki is nyert, ahogy azt tette a dobogóért versenyző Zagyvarékas és Újszász is, a Kunmadaras pedig két vesztes meccs után győzött ismét.

Seres Dávid (pirosban, elöl) góljával győzött a Kunmadaras Jászárokszálláson a vármegye II. hetedik fordulójában

Fotó: Pesti József



Újszász–Besenyszög 3–1 (1–0)

Újszász, 80 néző.

Vezette: Arany László.

Újszász: Szaszkó – Csobai, Berkó S. (Rajka, 64.), KALÓ L., NAGY S., Farkas L. (Szűcs J., 88.), Szarvák, Sipos Zs., Mondok (BERKÓ A., 17.), Kaló G., Konka. Edző: Szűcs József.

Besenyszög: Bezzeg B. – Berényi, Csajbók R., Virág, Nyeső, Kozma, Szekeres, Csajbók G., Gyenge (Donkó, 77.), Zsidai (Bezzeg R., 81.), Babita (Tóth K., 52.). Edző: Zsidai István.

Gólszerzők: Konka (37.), Kaló L. (78.), Nagy S. (86. – tizen­egyesből), illetve Csajbók G. (80.).

Közepes iramú mérkőzésen kettő–egy után feléledhetett volna a Besenyszög, de a legjobbkor rúgta a hazai csapat a harmadik gólt, mellyel lezárta a mérkőzést.

Szűcs József: – Az első negyedóra után felébredtünk, és onnantól kezdve mi irányítottuk a mérkőzést, megérdemelten tartottuk itthon a három pontot a tartalékos csapattal. Jobbulást kívánunk Mondok Attilának a bokasérüléséhez!

Zsidai István: – A mérkőzés nagy részében mi irányítottuk a játékot. Mentünk, küzdöttünk, de ez is kevés volt, három elkerülhető gólt kaptunk!

Tudósított: Szűcs József

Jászárokszállás–Kunmadaras 1–2 (1–1)

Jászárokszállás, 60 néző.

Vezette: Kóródi Ferenc.

Jászárokszállás: KÁDÁR – Polyák, Ördög, Süveges (Major L., a szünetben), Kovács T., Ivonyi (Bordás, a szünetben), Susányi (Farkas M., 48.), Csikós T., Major Zs., Hopka (Váradi, 69.), Czuczor (Kresmarik, 81.). Megbízott edző: Csikós Tamás.

Kunmadaras: Papp J. – Botos, Tóth K., BURAI, SZABÓ J., Lázók A., KATONA, PENTI, SERES, SZÍVÓS, Fábián M. (Kelemen Zs., a szünetben) (Szabó Z., 71.). Edző: Rózsa István.

Gólszerzők: Csikós T. (24.), ill. Katona (9.), Seres (74.).

Jó iramú mérkőzésen a több veszélyes helyzetet kidolgozó vendégek elérték céljukat, és megérdemelten nyertek.