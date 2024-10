A vármegye II. kilencedik fordulója után továbbra is az Abádszalók vezeti a tabellát, két egységgel mögötte pedig a Tiszapüspöki áll. A középmezőnyben is szorosan követik egymást a csapatok, így egy-egy mérkőzésen is akár pozíciókat lehet nyerni vagy akár veszíteni.

Négy gólt ünnepelhetett az első félidőben a Kunhegyes Jászboldogházán a vármegye II. kilencedik fordulójában

Fotó: Pesti József

Vármegye II., 9. forduló

Abádszalók–Újszász 2–1 (1–1)

Abádszalók, 120 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Abádszalók: VARGA V. – Halas M., GÁL G. (Farkas D., 90+1.), OLÁH L., Dányi, Juhász A., HORVÁTH SZ., Pataki G. (Oláh A., a szünetben), Varga S., SZÓLÁDI, Farkas J. Edző: Lajos Tibor.

Újszász: Szaszkó – CSOBAI, Berkó (Kanalas, a szünetben), Káló L., NAGY S., Virág A., Szarvák, Farkas L., Káló G., Rakja (Szűcs J., 65.), KONKA. Edző: Szűcs József.

Gólszerzők: Varga S. (14.), Dányi (78.), ill. Kaló L. (31.).

A vendégcsapat megnehezítette a hazaiak dolgát, bár igazából védekezően álltak fel, gyors támadásokat tudtak véghez vinni. A második félidő alapján megérdemelt hazai siker született.

Lajos Tibor: – Nehéz, de annál fontosabb győzelem volt a mostani, mert a legutóbbi vereségünk és néhány belső probléma miatt romlott a hangulatunk, így ez a mérkőzés legalább kilenc pontot ért nekünk. Nagyon remélem, hogy erre a négy mérkőzésre erőt ad nekünk mentálisan.

Szűcs József: – Tartalékos csapattal a megye II-t vezető csapat ellen tisztességesen helytálltunk. Az első félidő alapján, ha kicsit szerencsésebbek vagyunk, akár el is dönthettük volna a meccset, de gratulálunk az Abádszalóknak.

Tudósított: Lajos Tibor

Túrkeve–Kunmadaras 0–5 (0–1)

Túrkeve, 20 néző.

Vezette: Járdán Lajos.

Túrkeve: Gulyás – Szórát (Pap N., a szünetben), Fésűs-Farkas R., KÁLLAI D., Csőke I, Rapi, MOLNÁR T. (Varga K., 86.), Laskai (Kutich, 35.), PIROSKA, Györfi (Fésűs-Farkas A., 60.), LISZNYAI. Edző: Jandó Ferenc.

Kunmadaras: Fehér A. – TÓTH K., BURAI, Szabó Z. (Farkas M., 56.), Lázók A., RÓZSA S., Katona, Penti, JÁSZ, SERES, Szívós (Kelemen Zs., 70.). Edző: Rózsa István.

Gólszerzők: Seres (11.), Kelemen Zs. (78.), Katona (83. – tizenegyesből), Lázók A. (86., 87.).

Küzdelmes mérkőzésen az első félidő sok helyzetet hozott, amiből a vendégek egyet kihasználtak. A másodikban, amíg a hazaiak erővel bírták, addig egyenlő ellenfele volt a jóképességű Kunmadarasnak, de a második gól után nagyarányú lett a vendéggyőzelem.