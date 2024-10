A Cserkeszőlő az idegenbeli, a Berekfürdő pedig a hazai párharcát mondta le, így ellenfelei, a Tiszapüspöki és az Abádszalók játék nélkül jutottak tovább a tavasszal esedékes harmadik körbe.

A Kenderes azonban pályára lépett a Tiszaszőlős vendégeként, és szoros mérkőzésen, a hajrában szerzett két góllal nyert.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Tiszaszőlős–Kenderes 0–2 (0–0)

Tiszaszőlős, vezette Szánási G. (Járdán L., Mati V.)

Gólszerző: Bajnók (84., 88.)

Csillag Sándor, a Kenderes vezetőedzője: – A rendkívül szervezett Tiszaszőlős megnehezített a dolgunkat, és részben mi is a magunkét. Két nagy helyzetünk is kimaradt a meccs elején, de a szünetben megbeszéltük, hogy még egy lapáttal ráteszünk és nyomással tartjuk az ellenfelet. A fordulás után is sok helyzetünket elhibáztuk, de végül a hajrában behúztuk a meccset.

A vármegyei kupa továbbjutói

Vármegye I.: Törökszentmiklós, Szajol, Jászfényszaru erőnyerők, Jászberény, Tiszagyenda, Rákóczifalva, Mezőtúr, Jánoshida, Jászapáti, Kenderes. Vármegye II.: Besenyszög – erőnyerő, Abádszalók, Tiszapüspöki.