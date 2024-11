Ádám Martin Kunmadarasra igazol? A gondolattal el lehet játszani, de természetesen nem szabad beleélnie magát senkinek. A magyar válogatott csatár hétfőn délután bejelentette, hogy elhagyja csapatát, a görög Aszteraszt, és szabadon igazolható labdarúgóvá válik. A 30 éves támadó azzal indokolta döntését, hogy nem volt meg a kémia közte és az együttes között, így közös megegyezéssel felbontották a szerződését.

Ádám Martin Kunmadarasra tart?

Fotó: Koncz Márton/ Nemzeti Sport

A futballszeretők pedig már elkezdtek azon gondolkodni, melyik csapatnál folytatja Ádám Martin magyar válogatott támadó, de volt olyan, aki ajánlatot is tett neki. Az első például egy kunmadarasi szurkoló volt, aki az FC Kun Madarashoz szeretné csábítani a korábbi NB I.-es gólkirályt.

Talán ő sem számított rá, hogy válaszol neki Ádám Martin, aki annyit írt:

Na, akkor meg is kaptam az első ajánlatom.

A TrollFoci nevű labdarúgással foglalkozó szórakoztató oldal osztotta meg a beszélgetést, ám sejteni lehet, hogy a 28-szoros magyar válogatott játékos nem a vármegye II.-ben jelenleg negyedik helyen tanyázó FC Kun Madaras ajánlatát fogadja majd el.

Kunmadarasról érkezett Ádám Martin első ajánlata

Fotó: TrollFoci

Ádám Martin a 2021/2022-es szezonban vált igazán közönségkedvenccé a magyar futballszurkolók körében, amikor még a Paksi FC színeiben 31 gólt szerzett az NB I.-ben, és ezzel a gólkirályi címet is elhódította. Népszerűségét fizimiskájának, jó humorú nyilatkozatainak és testalkatának köszönheti, nagy szakálla miatt pedig a „magyar viking” becenevet is megkapta. A nyári labdarúgó Európa-bajnokságon nemzetközi ismertségre is szert tett, hiszen a Svájc elleni mérkőzést követően rengeteg meme készült róla, így világszerte megismerték a magyar válogatott labdarúgót.