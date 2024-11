A Vízilabda Aréna üzemeltetésére, az utánpótlásképzésre, valamint a felnőtt vízilabda működtetésére 2019 és 2024 között a város hathatós részvételével és segítségével összesen 1,245 milliárd forint támogatást érkezett (ebből az idei évi támogatás nélkül több mint 215 millió a városi támogatás; az állam az elmúlt két évben címzetten a klubnak szóló támogatást már nem adott).

Az idei évben eddig 74 millió forintnyi támogatást utalt a város a klubnak,

és előkészítés alatt van egy újabb, 18 milliós támogatás.

Azaz nem igaz, hogy egyáltalán nem segít az önkormányzat! Legutóbb például, a létesítmény üzemeltetésére, szeptember 5-én kapott a klub 38,5 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy a városi támogatás megközelíti ebben az esztendőben a 100 millió forintot. Ki kell emelnünk, hogy a klub ezen felül kapja a jelentős, társasági adóból származó forrásokat.

A korábbi polgármester és városi főjegyző is tárgyalt a szövetséggel

Mindezeken túlmenően Szalay Ferenc, a város korábbi polgármestere, valamint a városi főjegyző személyesen tárgyalt a vízilabda szövetséggel is, amely megbeszélésen plusz támogatásról egyeztetett a szervezet elnökével, de tudomásunk szerint az ehhez szükséges kérelmet a klub nem adta be, így nem is tudott segíteni a szövetség.

Segítette a város az uszoda üzemeltetésének olcsóbbá tételét is, napelemek kerültek az épületre, ezekre is sok tízmillió forintot költött az önkormányzat.

Összességében elmondható, hogy Szolnok városa jelentős segítséget biztosított és biztosít a vízilabda klub működéséhez, ennek a vállalt kötelezettségének, elsősorban az utánpótlásképzés érdekeit szem előtt tartva, mindig maradéktalanul megfelelt.

A fenti helyzettel kapcsolatos kérdéseinket megküldtük a Györfi Mihály polgármester által irányított új városvezetésnek is. Amint megérkeznek a válaszok, természetesen azokat is közölni fogjuk.