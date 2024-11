Zajlott az élet az elmúlt napokban a Jászberényi KSE háza táján. A legutóbbi fordulóban a csapat megszerezte első bajnoki győzelmét, miután tíz ponttal nyert a MEAFC otthonában, majd a múlt szerdai Hepp Kupa-meccsen kikapott Salgótarjánban. Másnap pedig jött a hír, miszerint a klubvezetés felbontotta az eddig edző, Puskás Artúr szerződését. Helyére az U20-as gárda edzőjét, Szögi Ádámot nevezték ki, a segítője pedig Borszéki Csaba lett. A játékosként több csapatban, köztük a Szolnoki Olajban és Jászberényben is megforduló Szögi a nagy múltú MAFC ellen debütált a felnőttek kispadján.

Csaba György (jobbra) és társai alulmaradtak a fővárosiakkal szembeni csatában a Jászberényi KSE színeiben

Forrás: hunbasket.hu

Jászberényi KSE–Újbuda MAFC 80–96 (27–29, 21–17, 20–28, 12–22)

Jászberény 300 néző. V.: Szilágyi B., Földi L., Földesi M.

JKSE: KINNEY 25/3, Csomós, BOKA-MAGÓ 10/6, Oroszi 9/3, ZSÓK 12/6. Csere: Csaba Gy. 11, Pintér D. 7, Német Á. 6/3, Szálkai. Vezetőedző: Szögi Ádám.

MAFC: Kovács L. 5/3, PINTÉR D. 18/15, BAZSÓ 28/12, BORDÁCS 20, Pápai 5. Csere: KATONA 20/9, Vámos, Biber. Vezetőedző: Lakits András.

Az első félidőben még egymás nyomában loholtak a felek, a nagyszünet után viszont a berényiek James Kinney vezérletével hét pontos előnyt szereztek. A vendégek azonban kapcsoltak, célba értek a tripláik, így a harmadik negyed végére megfordították az állást, 68–74. A záró játékrészben is kontrollálta a meccset a MAFC, elhúzott a fáradó hazaiaktól, így 80–96-ra megnyerte az összecsapást.

Szögi Ádám, a JKSE vezetőedzője: – Úgy gondolom, hogy három negyeden át tudtuk tartani a lépést egy fizikálisan sokkal előttünk járó csapattal szemben. A fiúkat maximális dicséret illeti, mert nagyon szépen dolgoztak a mérkőzésen.

Pénteken edzettünk először együtt, s próbálták betartani az instrukcióim nagy részét. Le a kalappal előttük.

– A MAFC egy nagyon erős, kiváló gárda, teljesen megérdemelten nyerték meg a találkozót. Nagyon kemény fizikális csatára kényszerítettek bennünket, s a záró negyedben végig domináltak. Remélem, hogy a mai hozzáállásunkat megtartjuk és a későbbiekben ez kamatozni fog, és az eredményekben is megmutatkozhat majd. Köszönöm, hogy szurkolóink most is mellettünk álltak.