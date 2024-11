Röplabda NB II. 27 perce

Szolnoki röplabda-sikereket hozott a hétvégi forduló

Vármegyénk férfi és női csapatai is pályára is léptek a hétvégén az NB II.-es bajnokságokban, így a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola, a Kungyese ESE, a Jászberényi VT és a Jászsági RK is megmérette magát.

Kiss Ádám Kiss Ádám

A hölgyek mezőnyében a Jászsági RK a Közgáztól 3:0-s (17, 7, 17) a Jászberényi VT pedig az MVSC-től 3:2-s (18, -19, 17, -21, 5) vereséget szenvedett, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola viszont 3:0-ra legyőzte a Nyíregyháza csapatát (10, 21, 14). Sándor Renáta (jobbról a harmadik) és csapta, a Jászberényi VT egy győzelemmel és egy vereséggel a tabella negyedik helyén áll

Fotó: Pesti József Így a három csoportra osztott harmadosztályú bajnokság keleti hetesében a Sportcentrumosok a második, míg a jászberényiek a negyedik helyen állnak, a Közép-csoportban pedig a JRK a hatodik pozíciót foglalja el a nyolc csapatot felvonultató sorozatban. A férfiak tornarendszerben, fordulónként két mérkőzést játszanak, így a Kunhegyes és a Szolnoki Sportcentrum is duplázott a hétvégén. Előbbi együttes egyetemi csapatokkal mérte össze tudását a kunhegyesi csarnokba, az Eszterházy ESE-től szoros meccsen kapott ki 3:2-re (-21, 19, -16, 16, 10), a PTE-PEAC gárdája pedig 3:1-re győzte le Bodó István vezetőedző együttesét. A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola ezúttal Újfehértóra utazott, ahol a gyöngyösi és a nyíregyházi csapat ellen is sikert arattak 3:0 (11, 18, 15) és 3:1 (21, 22, -27, 19) arányban. A csapat ezzel négy forduló után vezeti a bajnokságot, a KESE pedig a hatodik helyen áll. Vármegyei rangadót játszanak a következő fordulóban, a Jászberényi VT a Szolnoki SC-SI-hez látogat A folytatásban a férfiak hosszabb bajnoki szünetre vonulnak, szerdán viszont hazai pályán játszanak Magyar Kupa mérkőzést 18 órakor a Pénzügyőr SE ellen. A hölgyek pedig vármegyei rangadót játszanak szombaton 16 órától a Gépipari tornatermében.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!