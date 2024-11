Antal Gábor, a Jánoshida vezetőedzője: – Az élcsapatokkal szemben hasonló problémáink vannak idén is, mint tavaly, hogy könyörtelenül kihasználják a hibáinkat. Legutóbb, a Jászberény ellen is több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban játszottunk, de volt sanszunk a pontszerzésre. Ha az előző heti teljesítményünket nyújtjuk hétvégén is, akkor jó esélyünk lesz. A Fényszaru támadólag lép majd fel, hiszen ellenfelünkön nagyobb lesz a győzelmi kényszer, siker esetén meg is előzhet minket. Nagyobb kockázatot vállal majd, minket pedig kevésbé sürget az idő, megpróbáljuk kihúzni minél tovább kapott gól nélkül. Természetesen szeretnénk győzni, a helyzetkihasználás viszont nagyon fontos lesz abból a szempontból, hogy melyik csapat gyűjtheti be a három pontot.

A vármegye I. 13. fordulójának további párosításai:

Szombat: Kunszentmárton–Rákóczifalva, Tószeg–Törökszentmiklós, Kisújszállás–Jászapáti, Jászberény–Kenderes, Mezőtúr–Cserkeszőlő, 13.30. Vasárnap: Tiszaszentimre–Lurkó Focimánia, Szajol–Tiszagyenda, 13.30.