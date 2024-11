A Karcagi SE a középmezőnyből szép lassan araszolgatva az utolsó őszi fordulóban lépett az első helyre vagyis listavezetőként zárta a bajnokság első felét és a Magyar Kupában is megérte a tavaszt. Varga Attila edző megfogalmazása szerint a nagykunsági együttes újra visszakerült a futball térképére. Az utolsó két idei fellépésük célja nem is lehet más, mint az előkelő pozíció megőrzése. Ráadásul a kis Loki ellen akadt némi törleszteni valója is a gárdának, hiszen hazai pályán csak döntetlent játszottak velük.

Székely Dávid (fehér mezben) góljával szerezte meg a vezetést a Karcagi SE a DVSC II. ellen

Fotó: Pesti József / MW-archív

NB III. Északkeleti csoport, 16. forduló

DVSC II.–Karcagi SE 0–3 (0–1)

Debrecen, Egyetemi sporttelep, 150 néző, vezette: Lovas László (László I., dr. Kulcsár J.)

Karcag: Fedinisinec – GYŐRI, SZABÓ K., Szűcs K., FÁBIÁN B.– Györgye (Talpalló, 70.), SÁGHY – Székely D. (Maruscsák 83.), Girsik (Nagy Zs., 70.), TOLNAI (Varga Zs., 77.) – Constantinescu (VOGYICSKA, a szünetben) Edző: Varga Attila.

Gólszerzők: Székely D. (24.), Tolnai (52.), Nagy Zs. (84.)

Az elmúlt hetek sikereinek köszönhetően nagy önbizalommal, és megfelelő alázattal lépett pályára a Karcag a DVSC II. otthonában. Székely Dávid révén a félidő közepén szerezte meg a vezetést a vendég együttes, és remek védekezésének köszönhetően meg is tartotta előnyét a játékrész végéig.

A fordulás után a mindössze tizenhat éves Tolnai Zsombor fejjel hamar megszerezte csapata második, felnőtt pályafutásának pedig első gólját. A biztos előny birtokában még magabiztosabbá vált a nagykunsági gárda, a hajrában pedig egy szépségdíjas kontratámadás nyomán, a csereként beállt Nagy Zsolt jóvoltából érkezett találat már csak hab volt azon a bizonyos tortán, így 3–0-ra győzött a Karcagi SE idegenben, amellyel összességében a hatodik, a bajnokságban pedig ötödik győzelmét aratta zsinórban.

Varga Attila: – Magabiztos játékkal hoztuk el a három pontot Debrecenből. Csillagos ötöst érdemelt a védekezésünk és csapatszinten is kimagaslót nyújtottunk, ezzel pedig megerősítettük vezető pozíciónkat a tabella élén.