Története legnagyobb sikerét érte el szerdán a Karcagi SE azzal, hogy az NB I.-es Kecskemét legyőzésével a legjobb tizenhat csapat közé jutott a Magyar Kupában, és az álomnak még nincs vége. A bajnokságban is szárnyaló nagykunságiaknak azonban a földön kell maradniuk, mert az alsóházi pozícióban található Salgótarján ellen is csak alázatos hozzáállással érhettek el újabb győzelmet.

Maruscsák Jan (labdával) félidei becserélését követően lendített Karcagi SE játékán

Fotó: Nagy Balázs

NB III. Északkeleti csoport, 14. forduló

Karcagi SE–SBTC 2–0 (0–0)

Karcag, 500 néző, vezette: Sándor Csaba (Benkő R., Szilágyi Zs.)

Karcag: Gergely R. – Győri Á., Szabó K. (Bernáth, 90.), SZŰCS K., Fábián B. – SÁGHY, Györgye (Vogyicska, 70.) - SZÉKELY D. (Tóth D., 86.), Talpalló (CONSTANTINESCU, a szünetben), Szakács – Nagy Zs. (MARUSCSÁK, a szünetben). Edző: Varga Attila.

Gólszerzők: Constantinescu (47., 88.)

Az első félidőben nem sikerült feltörni a Karcagnak a Salgótarján védelmét, amely nagyon szervezetten, a középpálya tégelyébe helyezve a hangsúlyt próbálta megállítani a hazai támadókat. A nagykunságiak inkább hátrafelé játszottak ebben a játékrészben és nem használták ki hatékonyan a széleket.

Személyi és szerkezeti változtatásokra szánta el magát Varga Attila edző a szünetben, aminek hamarosan meg is lett az eredménye a csereként beálló Constantinescu Dan-Marius révén (1–0). Az újak remekül szálltak be és a második félidőben már úgy dominált a pályaválasztó, ahogyan már az elsőben is kellett volna. Constantinescu második találata pedig végképp eldöntötte a három pont sorsát.

Varga Attila: – A második félidei játékunk miatt megérdemelt a győzelmünk. Egy hét alatt hat gólt rúgtunk és egyet sem kaptunk, ezért külön gratulálok a csapatnak.