Csillag Sándor, a Kenderesi VSE vezetőedzője: – Nagyon rosszkor jött a halasztás, ugyanis az elmúlt hat meccsünkön tizenhat pontot szereztünk, jó formában vagyunk, emiatt sajnáljuk, hogy nem tudtuk lejátszani a Jászfényszaru elleni mérkőzésünket. Két felszabadult csapat találkozik majd, szeretnénk folytatni a jó szériánkat és játékunkat, mert az eredmények mellett a játékunk is rendben volt. Több kisújszállási kötődésű játékos van a csapatban, velük külön is szeretnék majd beszélni, hogy ne kapják túl ezt az összecsapást. A Kisújnál hasonló célok vannak, az első hatban szeretne végezni, egy sikerrel pedig beérnének minket is pontban. Várhatóan Oros Pétert próbálják majd hosszú labdákkal indítani, ha őt sikerül semlegesíteni akkor jó esélyünk van a győzelemre, ehhez pedig az is kell, hogy egységesen, csapatként játszunk.

A vármegye I. 15. fordulójának további párosításai:

Szombat: Jászberény–Rákóczifalva, 11.00, Tiszaszentimre–Kunszentmárton, Cserkeszőlő–Törökszentmiklós, Szajol–Jászapáti, Jászfényszaru–Lurkó Focimánia, Mezőtúr–Tiszagyenda, 13.00. Vasárnap: Tószeg–Jánoshida, 13.00.