Szkander 1 órája

Magyarországon egyedülálló sikert ért el Kőváriné Ivánfi Brigitta

Első magyarként került be az East vs. West versenysorozatba Kőváriné Ivánfi Brigitta, és nem is akármilyen eredményt ért el a szolnoki szkander-legenda.

Kiss Ádám

A törökországi Isztambulban rendezték meg múlt szombaton a legnépszerűbb szkanderverseny-sorozat, az East vs. West 15. fordulóját, ahova csak a világ legjobb, leghíresebb szkanderesei kapnak meghívást, így vármegyénk szkander-legendája, Kőváriné Ivánfi Brigitta is. Egyedülálló sikert ért el Kőváriné Ivánfi Brigitta Törökországban

Forrás: Beküldött fotó A megméretés lényege, hogy a versenyzőknek öt vagy hét mérkőzést kell vívniuk, de csak egy ellenféllel, a meccsek között két perces pihenőidővel. A verseny ilyen formában történő lebonyolítást „szupermeccsnek” nevezik. A 15. fordulóra a kilencszeres világ- és tizenkilencszeres Európa-bajnok Kőváriné Ivánfi Brigitta is meghívást kapott. Első magyarként kerültem be ebbe a versenysorozatba, de remélem, hogy felfigyelnek ránk és a jövőben több magyar tehetség is lehetőséget kap itt versenyezni – mondta a sportolónő. Megtorló Karok Szolnok Szkander Sportegyesület versenyzője a tizenháromszoros világbajnok orosz Irina Gladkayával mérkőzött. – Nagyon neves ellenfelet kaptam, akivel az asztalnál most találkoztunk először, előtte sem Eb-n sem pedig vb-n nem meccseltünk, mert ő másik súlycsoportban indult. Nagyon szoros volt a küzdelem, a hölgy erős és rutinos, sokat készültem ellene, főleg technikailag, aminek meglett az eredménye, 3:2-re nyertem. Jövőre is résztvevője lesz a sorozatnak Kőváriné Ivánfi Brigitta A Magyarországon egyedülálló eredmény azt jelenti, hogy a Kőváriné jövőre egy újabb fordulóra készülhet, egy másik ellenféllel.



