A Testnevelési Egyetem multifunkcionális csarnokában csütörtökön a selejtezőkkel vette kezdetét a lábtenisz-világbajnokság, ahol a mieink még nem voltak érdekeltek. Egyesben, párosban és hármasban is csak másnap, a csoportkörben kezdték meg szereplésüket, utóbbi kategóriában pedig a Szolnoki MÁV labdarúgója, Lengyel Béla is érintett volt.

Lengyel Béla (balra elöl) és a magyar válogatott a budapesti lábtenisz-világbajnokságon

Forrás: Magyar Lábtenisz Szövetség / Facebook

Számukra azonban hamar elment a hajó, az első nap Dél-Koreától és a svájci válogatottól is vereséget szenvedtek és csak a 9-12. helyekért játszhattak a folytatásban. A helyosztókon viszont remekül helytálltak és két győzelmet bezsebelve a lehetőségeiken belül a legelőrébb végeztek.

Szolnokot azonban nem csak ő képviselte a későbbiekben, játékvezetőként Fazekas Péter, szakkommentátorként pedig Ács Károly és Ferencz Dániel igyekezett minél magasabb nívóra emelni a rendezvényt.

Egyesben remekelt a magyar versenyzőnk, a két évvel ezelőtti világbajnok Fodor Ádám simán menetelt a négy közé és a párosban szereplő tengósaink sem adták ennél alább. Mindkét versenyszámban csak egy-egy vereséget szenvedtek el, de az épp elég volt ahhoz, hogy a sportág favoritjai, a csehek és a szlovákok is előttük végezzenek. A „nagyhatalmak” mögött azonban így is az éremtáblázat harmadik helyén zártak a hazájukat képviselő lábteniszezők, amivel a budapesti világbajnokságon visszavették azt a pozíciót, ami korábban is őket illette meg.

A lábtenisz-világbajnokság végeredménye:

Egyéni: 1. Csehország, 2. Szlovákia, 3. Magyarország (Fodor Ádám).

Páros: 1. Szlovákia, 2. Csehország, 3. Magyarország (Fodor Ádám, Molnár Gábor, Odnoga Mátyás), 4. Dél-Korea.

Hármas: 1. Csehország, 2. Szlovákia, 3. Irak, 4. Franciaország….9. Magyarország (Lengyel Béla, Molnár Gábor, Lakics Balázs, Odnoga Mátyás, Szlávecz István).