Az újszásziak mellett a nagykanizsai klubot négy játékos: Baranyai Benett, Horváth Gergő, Lukács Benedek, Lukács Márton, a cserszegtomajit Udvari Boglárka, a pusztaszerit pedig Fehér Zsolt képviselte. A férfiakat Takács Endre (Nagykanizsa), a női versenyzőket pedig Tóth Gábor (Újszász) szövetségi kapitány készítette fel a tornára. A szövetség elnöke, ifjú Fehér János (Újszász) a csapatvezetői pozíció mellett játékvezetői teendőket is ellátott a verseny során.

Nem okozott csalódást a magyar válogatott a kínai világbajnokságon

Forrás: ifjú Fehér János

Az izgalmas megméretéseket követően nemzeti csapatunk négy negyedik és három ötödik hellyel zárta a világbajnokságot, ezzel Európa legeredményesebb válogatottjának bizonyult ezúttal is. A nemzetek pontversenyét a korábbi évekhez hasonlóan Vietnám nyerte öt győzelemmel, őket Kína követte két vb-címmel, a harmadik helyen Hongkong, negyedikként pedig Magyarország végzett.

A világbajnokság ideje alatt tartották a nemzetközi szövetség kongresszusát is, amelyen ifj. Fehér János és Farkas Lilla vett részt a magyar csapat képviseletében. A kongresszuson új elnököt választottak, a hongkongi Edmond Yue a tagszervezetek és a világszövetség közötti jobb kommunikációt és a sportág erősebb promótálását ígérte. A tervek szerint a következő világbajnokságot a németországi Hagenben rendezik meg 2026-ban.

Megkóstolták a sült polipot is

A sűrű menetrend mellett két alkalommal jutott idő egy rövid városnézésre is. A Hajho-folyó két partján sétáltak, megnézték a Jin Gang parkot, valamint a tibeti és kínai han stílusokat ötvöző tradicionális buddhista épületeket. A közelben találhatóak a volt nyugati koncessziós területek építészeti emlékei is, melyeket egykor a kikötővárosba érkező európaiak emeltek. Megtekintették itt többek között Liszt Ferenc zeneszerző szobrát is. A szállásuk közvetlen szomszédjában található bevásárlóközpont egyik éttermében pedig megkóstoltak néhány helyi fogást is, melyek itthon egzotikusnak számítanak, mint a sült polipot, kenyérfát és a banánkenyeret.