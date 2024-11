A BKV Előre elleni hazai találkozón a kiállítás sorsára jutott középpályás két mérkőzésre szóló eltiltását tölti épp, Lengyel Béla ez idő alatt a budapesti Lábtenisz Világbajnokságon a válogatott tagjaként próbált vigasztalódni.

Lengyel Béla (labdával) már a civil életre készül

Fotó: Nagy Balázs

– Nagy élmény volt a vb-n szerepelni, a döntőkre elővételben elkelt 1400 jegy, végül pedig telt ház előtt került sor az utolsó nap eseményeire – kezdte beszámolóját Lengyel Béla. – Az egyes és páros csapatunk bronzérmet szerzett, nekem viszont a hármas tagjaként nem sikerült a legjobbak közé kerülni. A csoportmérkőzések során szoros csatában kikaptunk attól a Dél-koreai csapattól, aki a B divízióból került fel és nagyon látványos játékot nyújtott. A Svájc elleni meccsre pedig fejben fáradtunk el, így csak a 9-12. helyekért játszhattunk a folytatásban. A kilencedik hely csak sovány vigasz számunkra, mert titkon azt reméltük, hogy a végén éremért játszunk majd.

– Azt már tudjuk, hogy régóta szenvedélyes lábteniszező. Aktív labdarúgóként hogy kezdődött a pályafutása ebben a sportágban?

– Azért kezdtem el tengózni úgy húsz évvel ezelőtt, mert fejleszteni szerettem volna a technikai képzettségem. Később, amikor már jól ment, eljártam versenyekre is, ha ráértem épp, mert a foci mindig is elsőbbséget élvezett. A válogatottbeli fellépéseket is rendre visszautasítottam, azért voltam most először felnőtt válogatott, mert korábban sosem tudtam elmenni a versenyekre.

– Több NB II-es csapatban is megfordult pályafutása alatt. Miért pont két évvel ezelőtt igazolt vissza, amikor már Szolnokon sem volt másodosztályú együttes?

– Sokáig itthon játszottam, majd Ajkán és Budaörsön is jól éreztem magam, évekig semmi nem indokolta, hogy hazajöjjek. 2022-ben Szolnoki MÁV mellett a Budaörs és a III. Kerület is kiesett, úgy határoztam, hogy harminckét évesen ideje váltani és a jövőmre gondolni. Elég volt már a vándoréletből, megszületett a kislányunk, és akkor végeztem a Testnevelési Egyetemen is. Szerettem volna már edzősködni is, elképzelésem pedig sok tekintetben egyezett Földi Sándor ügyvezetőjével, aki a fiatalok mellé néhány rutinosabb játékost akart a csapatba szerződtetni.