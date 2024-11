Az NB III-ban szereplő együttesek már csak e hétvégén lépnek pályára idén, a Martfűi LSE-nek pedig a dobogót ostromló Vasas FC második számú csapata ellen kellene otthon tartani a három pontot a Délkeleti csoport 17. fordulójában.

A fehér mezes Martfűi LSE három nyeretlen meccs után tartaná otthon a három pontot

Fotó: Mészáros János

Martfűi LSE (8.)–Vasas FC II. (4.)

Vasárnap, 13.00

A Martfű régóta a középmezőny oszlopos tagja, annak ellenére, hogy az utolsó három mérkőzésén nem sikerült nyernie. Legutóbb Szolnokon az eltékozolt első félidő után mindent elkövettek a siker érdekében, de a véleményes játékvezetői ítéletek is nagyban akadályozták Koncz Zsolt csapatát céljuk elérésében. Az utolsó meccsükre hazai pályán kerül sor, az a Vasas II. lesz az ellenfelük, akinek otthonában viszonylag sima vereséget szenvedtek az odavágón (0–3). Most hazai pályán törleszthetnek, szükségük is lenne egy győzelemre, hogy jó szájízzel és persze három ponttal többel térjenek pihenőre a tavaszi folytatás előtt. Gerhát Dávid, Ladányi Tamás, Vincze Patrik, Kinyig Milán játéka sérülések miatt erősen kérdéses, Pintér Viktor, Polónyi Zsombor, Asztalos Dávid és a legutóbb a kispadról kiállított Győri Róbert pedig eltiltásukat töltik.

A Délkeleti csoport állása