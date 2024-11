A vármegye I. első öt helyezettjéből négy egymással találkozik a 12. fordulóban. Jászsági rangadón a jelenlegi negyedik Jánoshida SE a harmadik Jászberényt látja vendégül, míg az éllovas Mezőtúri AFC a Rákóczifalva SE otthonába látogat majd. Utóbbi összecsapás azért is érdekes, mert Komáromi György rákóczifalvai edzősködését követően megerősödött az együttes az előző idényhez képest, a tiszántúliak pedig nemrég vették át a vezetést a tabellán, de formájukat szeretnék megtartani legalább az őszi szezon végéig.

A Mezőtúri AFC nem hibázhat Rákóczifalván, ha szeretné megtartani előnyét a tabellán

Fotó: Pesti József / MW-archív

Vármegye I., 12. forduló

Rákóczifalva SE–Mezőtúri AFC

Vasárnap 13.30

Rangadói nagy részét már letudta a szezon elején a Mezőtúr, hétvégén azonban ismét egy nehéz találkozó vár az együttesre, ugyanis a nyáron alaposan megerősödött Rákóczifalva otthonába látogatnak a tiszántúliak.

Komáromi György vette át a Falva irányítását nyáron, ráadásul ezen a szinten minőségi labdarúgókkal erősödött a keret, melynek köszönhetően jelenleg az ötödik helyen áll az együttes, de csupán három pont választja el a dobogótól. A falvaiak idén hazai pályán legyőzték már a Jászfényszarut (3–2), emellett pedig a Törökszentmiklós veretlenségét is ők vették el (4–2), így ki lehet jelenteni, hogy senkinek nincs könnyű dolga Rákóczifalván.

A Mezőtúr az első öt fordulóban három rangadót is játszott, ebből kettőt (Jászberény ellen 1–0, Jászfényszaruval szemben 2–1) is sikerrel vett, és habár a Miklós elleni kiütéses vereség (5–0) nagy pofonként hatott, ám lehet, hogy pont jókor jött a tiszántúliaknak, akik ezt követően csak a Kenderessel szemben (2–0) maradtak alul, a többi mérkőzésüket megnyerték, ráadásul az első helyet is átvették a tabellán.

A hazaiaknál a két gólerős támadóra, Fűzi Patrikra és Ladányi Dánielre sem számíthat majd Komáromi György, míg a vendégeknél Ujlakány Roland, Kemenczés János és Czakó Krisztián is kihagyja a vasárnapi találkozót sérülés miatt.

Mesterszemmel

Komáromi György, a Rákóczifalva SE vezetőedzője: – Teljesen új csapat formálódott nyáron, átvettem az együttest, minőségi labdarúgók érkeztek, akikkel tudjuk játszani a lendületes kontrákra épülő játékunkat. Jó az edzéslátogatottságunk és fizikálisan is rendben vagyunk, ez az oka az idei szereplésünknek. Az élcsapatok ellen eddig jól sültek el a meccseink, hazai pályán a Fényszarut és a Miklóst is legyőztük. Felkészültünk a Mezőtúrból, ismerjük az erősségeit és a gyengeségeit is. Nem mi vagyunk az esélyesek, de titkon remélem, hogy egy háromesélyes összecsapást játszhatunk majd. Két fizikálisan felkészült csapat találkozik egymással, férfias küzdelmet várok sok párharccal. Kontrákra próbálunk majd építeni, és bízunk benne, hogy sikeresen tudjuk zárni a mérkőzést.