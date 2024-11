Első győzelmére készült a Szolnoki Olajbányász a FIBA Európa-kupa idei kiírásában, miután első négy mérkőzését elveszítette a sorozatban. A Hubo Limburg ellen játszotta legszorosabb mérkőzését Oliver Vidin együttese, azonban Szolnokon hosszabbítás után végül 100–95-re kikapott. A belgáknak még volt esélyük a találkozó előtt a továbbjutásra, így már előzetesen sem számíttak a Tisza-partiak könnyű meccsre.

Bojan Szubotics (labdával) 18 pontjával az Olajbányász legjobbja volt a Hubo Limburg ellen

Fotó: Nagy Balázs

Egy 9–0-s rohammal kezdte a mérkőzést az Olajbányász, amellyel jelezte, hogy győzelmi szándékkal érkezett Belgiumba, Raymond Hubert Westphalennek, a hazaiak edzőjének hamar időt is kellett kérnie. A játék képe ezt követően sem változott, Oliver Vidin edző együttese tartotta előnyét, sőt, kétszámjegyűvé is nőtt a különbség, 2–14. Ezt követően a Limburg is hozott egy 7–0-s etapot, majd két pontra csökkentette hátrányát, Sztrahinja Jovanovics triplája viszont némileg elcsendesítette a belga közönséget, Bojan Szubotics utolsó másodperces hármasa pedig csak a ráadás volt, 14–22-vel zárult az első negyed.

A folytatásban tartotta előnyét az Olaj, a Limburg sokáig nem nagyon tudott közelebb kerülni. A negyed végére viszont összekapták magukat a belgák, Oskar Giltay ziccerével átvette a vezetést a belga csapat, de ez csak néhány másodpercig tartott, hiszen Szubotics ismét érkezett az utolsó másodpercben és ezzel Oliver Vidin együttese vonult előnnyel a szünetre, 38–39.

Négy sikertelen triplakísérletet és három sikeres Limburg-kosarat jegyezhettünk fel a harmadik negyed elején, amellyel hatpontos előnyt épített fel magának a hazai együttes, 45–39. Az ötödik hármaskísérlet viszont már pontos volt Szuboticstól, majd Pallai Tamás középtávolija is jó volt, és egyenlített az Olaj, 47–47. A fordítás már nem sikerült, így a belgák vezettek három negyedet követően, 58–56.

Minden erejével igyekezett tartani a lépést a hazaiakal az Olaj, ami már csak azért sem volt egyszerű, hiszen nagyobb rotációval dolgozott a meccsen a Limburg. Egyértelműen Szubotics volt a Tisza-partiak egyik vezére, akinek két sikeres büntetőjével ismét vezetett az Olaj, 65–66. Ezt követően 7–1-es rohammal elléptek a belgák, de Pallai ziccerével csak három pont volt a különbség egy perccel a vége előtt. Thibault Vanderhaegen azonban fontos pillanatban bedobott egy triplát, amellyel ismét hat volt közte és már csak fél perc volt hátra, 75–69. Innen már nem tudott visszakapaszkodni a Szolnoki Olajbányász, amely 77–74-re kikapott a Hubo Limburg United csapatától és öt fordulót követően is nyeretlen a FIBA Európa-kupában.